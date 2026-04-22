Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, invitat la Interviurile „Adevărul” de la ora 13.00

Moment șocant pe scenă: dirijorul lovește o vioară de 1 milion de lire în plin concert

Un moment de neatenție petrecut în timpul unui concert din Finlanda a dus la un incident spectaculos, în urma căruia o vioară evaluată la aproximativ 1 milion de lire sterline a fost scăpată din mâinile unei soliste, după ce dirijorul a lovit-o accidental cu bagheta.

Violonista a scapat vioara după ce dirijorul a lovit-o din greșeală/FOTO:X
Violonista a scapat vioara după ce dirijorul a lovit-o din greșeală/FOTO:X

Dirijorul britanic Matthew Halls a trăit clipe de consternare după ce a atins, în timpul unei mișcări ample a brațelor, vioara Guadagnini deținută de violonista Elina Vähälä. Instrumentul a fost proiectat în aer, rotindu-se de mai multe ori înainte de a cădea pe scenă.

Martorii spun că artista a scos un strigăt și și-a dus mâinile la față, în timp ce instrumentul se prăbușea. În mod surprinzător, Halls a continuat să dirijeze pentru câteva momente, înainte ca spectacolul să fie oprit, scrie The Sun.

Vähälä a ridicat ulterior vioara cu prudență pentru a verifica eventualele daune, iar orchestra a fost oprită complet. După o pauză de aproximativ două minute, concertul a fost reluat.

Dirijorul a descris ulterior incidentul drept unul de neuitat.

„Am avut de-a lungul anilor marele privilegiu de a dirija concertul pentru vioară de Bruch de numeroase ori. Această interpretare va rămâne cu siguranță în memoria mea pentru totdeauna”, a declarat Matthew Halls.

El a adăugat că apreciază profesionalismul solistei, care a continuat să cânte înainte și după „incidentul devenit viral”, și a mulțumit atât acesteia, cât și constructorului instrumentului, Giovanni Battista Guadagnini.

„Totul e bine când se termină cu bine”, a spus dirijorul.

Vioara a suferit doar daune minore în urma incidentului petrecut în Sala Sibelius din Lahti. Potrivit Elinei Vähälä, aceasta a reușit să atenueze căderea instrumentului cu piciorul, evitând astfel o deteriorare gravă.

„Gestul abia a atins vioara, dar totul s-a întâmplat foarte repede. Tocmai terminasem ultimul acord și îmi relaxasem ușor priza. A fost suficient ca vioara să facă trei rotații în aer”, a explicat artista.

Ea a descris momentul ca pe unul instinctiv: „Am realizat că am reacționat ca un ninja, reușind să blochez impactul inițial cu piciorul.”

În mod remarcabil, instrumentul nu a suferit crăpături sau zgârieturi. Totuși, lipitura dintre părți a cedat, un fenomen considerat normal în cazul instrumentelor vechi, pentru a preveni deteriorări mai grave cauzate de variațiile de umiditate sau șocuri mecanice.

„Se pare că îngerul păzitor al instrumentelor italiene vechi a fost prezent”, a adăugat ea.

Pentru cei doi artiști, incidentul a marcat prima lor colaborare. Vähälä a subliniat că, în condiții de încredere și conexiune artistică, contactul vizual cu dirijorul devine uneori inutil.

„Când există încredere reală, sentimentul este suficient. Cred că a fost reciproc. Sper să mai colaborăm curând — cu siguranță avem acum o amintire intensă împreună”, a spus violonista.

