Pasageri de pe patru continente au părăsit nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus. Cazurile confirmate până acum

Autoritățile sanitare din mai multe țări monitorizează și testează pasagerii care au părăsit nava de croazieră MV Hondius afectată de un focar de hantavirus, în timp ce încearcă să identifice alte persoane care ar fi putut intra în contact cu aceștia, relatează AP.

Autoritățile sanitare de pe patru continente - Europa, America de Sud, Africa și Asia - monitorizează pasagerii care au părăsit în diferite momente nava. Trei persoane au murit - un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german - în timp ce un număr de pasageri sunt suspecți de infecție, prezintă simptome sau sunt internați în stare gravă. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.

Trei persoane, inclusiv medicul navei, au fost evacuate miercuri în timp ce nava se afla în apropierea insulei Capului Verde din Africa de Vest și transportate la spitale specializate din Europa pentru tratament.

Potrivit companiei de croazieră Oceanwide Expeditions și autorităților olandeze, pe 24 aprilie, la aproape două săptămâni după primul deces de la bord, peste 30 de pasageri din cel puțin 12 țări au părăsit nava fără ca un sistem de urmărire epidemiologică să fie implementat în acel moment. Ministerul olandez de Externe a estimat cifra la aproximativ 40 de persoane.

Primul deces a fost înregistrat pe 11 aprilie; nava a făcut o oprire pe insula St. Helena din Atlanticul de Sud pe 24 aprilie, unde trupul unui turist olandez a fost coborât de pe vas. Soția acestuia, care a fost debarcată în aceeași zi, a murit în Africa de Sud.

Primul caz confirmat

Pe 2 mai, autoritățile sanitare au confirmat pentru prima dată prezența hantavirusului la un pasager evacuat, un cetățean britanic aflat în stare critică în Africa de Sud. Acesta fusese scos de pe navă la câteva zile după oprirea din St. Helena și este internat la terapie intensivă.

Mai multe cazuri suspecte au apărut ulterior în alte țări. În Elveția, un bărbat testat pozitiv a debarcat pe insula St. Helena, însă traseul său exact nu a fost încă stabilit. În Singapore, autoritățile au anunțat că monitorizează doi bărbați care au călătorit înapoi acasă separat după ce au părăsit vasul, trecând prin Africa de Sud.

În paralel, în Franța, un pasager care a intrat în contact cu un caz confirmat prezintă simptome ușoare și a fost izolat sub supraveghere medicală. Autoritățile sud-africane investighează, de asemenea, pasagerii unui zbor din 25 aprilie din St. Helena către Johannesburg, considerat un posibil punct de transmitere.

Autoritățile din St. Helena, teritoriul vulcanic britanic din Atlanticul de Sud unde au debarcat pasagerii, au declarat că monitorizează un număr mic de persoane considerate „contacți cu risc crescut”

Între timp, nava continuă călătoria spre Insulele Canare, cu peste 140 de pasageri și membri ai echipajului la bord. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, toți cei rămași la bord sunt în prezent asimptomatici.

OMS a declarat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Hantavirusul se transmite de obicei prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoarele Totuși, în cazul acestui focar a fost depistată tulpina Andes, o variantă de hantavirus care poate fi transmisă de la om la om și poate provoca o boală pulmonară severă, adesea fatală.

Cum se transmite hantavirusul și care sunt simptomele severe ale infecției

„Considerăm că acest focar va rămâne limitat dacă măsurile de sănătate publică sunt aplicate și dacă există cooperare internațională”, a declarat dr. Abdirahman Mahamud, directorul pentru alertă și răspuns al OMS.

Autoritățile din Argentina suspectează că focarul își are originea în sudul țării, posibil în zona Ushuaia, de unde nava a pornit în croazieră. Ancheta se concentrează pe expunerea posibilă a cuplului olandez la rozătoare purtătoare de virus în timpul unei călătorii de observare a păsărilor înainte de îmbarcare.

O echipă de cercetători urmează să fie trimisă în Ushuaia pentru a analiza populațiile de rozătoare din zonele de deșeuri, unde se presupune că virusul ar putea circula. În paralel, OMS a trimis aproximativ 2.500 de kituri de diagnostic în cinci țări pentru a sprijini testarea rapidă.

Situația este în evoluție, iar autoritățile din mai multe state continuă urmărirea contactelor și testarea persoanelor expuse, în încercarea de a limita răspândirea unui virus rar, dar potențial fatal.

Noi cazuri suspecte de hantavirus pe o insulă izolată din Atlantic

Agenția britanică pentru securitate sanitară a anunțat identificarea unui nou caz suspect de hantavirus în cazul unui cetățean britanic, pe insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, unde pasagerii navei de croazieră au debarcat luna trecută, potrivit Sky News.

Alți doi cetățeni britanici au fost deja confirmați cu infecția virală. Unul dintre ei, un bărbat de 69 de ani, a fost transportat în Africa de Sud și primește îngrijiri medicale la Johannesburg. Un alt pasager, Martin Anstee, în vârstă de 56 de ani, a fost transferat în Olanda pentru tratament specializat.

Doi cetățeni britanici care au revenit între timp în Marea Britanie se află în izolare la domiciliu, fără simptome.

Insula Tristan da Cunha, una dintre cele mai izolate zone locuite din lume, situată la peste 2.700 km de Africa de Sud şi la 3.700 km de cele mai apropiate ţărmuri ale Americii de Sud - cu aproximativ 220 de rezidenți britanici - a fost una dintre opririle navei, pe 13 aprilie, în timpul croazierei. Autoritățile sanitare au transmis că toți pasagerii britanici aflați în prezent la bord sunt monitorizați îndeaproape.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că, în prezent, nu există indicii ale unei răspândiri extinse, iar situația rămâne sub control.

În paralel, un test efectuat asupra unei femei olandeze suspecte de infectare a ieșit negativ, reducând temerile privind o posibilă extindere a focarului. Persoana în cauză, o însoţitoare de zbor la compania aeriană olandeză KLM, a fost internată joi la un spital din Amsterdam. Anterior, se raportase că aceasta prezenta simptome uşoare. Ea a luat contact cu o altă femeie olandeză în vârstă de 69 de ani care a decedat din cauza hantavirusului la Johannesburg, pe 26 aprilie. Acesta zbura spre Africa de Sud venind de pe insula Sfânta Elena, unde debarcase cu două zile mai devreme.

Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a declarat că, în total, 29 de persoane au coborât pe insulă la 24 aprilie.

Autoritățile britanice pregătesc operațiuni de repatriere pentru pasagerii și membrii echipajului navei, cu măsuri stricte de control al infecțiilor. La întoarcerea în Marea Britanie, toți vor intra în izolare vreme de 45 de zile.

Ministerul Sănătății din Argentina a anunțat că anul trecut s-au înregistrat 28 de decese cauzate de hantavirus, în creștere față de rata medie de mortalitate de 15 înregistrată în cei cinci ani anteriori. Aproape o treime din cazurile de anul trecut au fost fatale.