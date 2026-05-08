search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pasageri de pe patru continente au părăsit nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus. Cazurile confirmate până acum

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autoritățile sanitare din mai multe țări monitorizează și testează pasagerii care au părăsit nava de croazieră MV Hondius afectată de un focar de hantavirus, în timp ce încearcă să identifice alte persoane care ar fi putut intra în contact cu aceștia, relatează AP.

Vasul de croaziera MV Hondius urmează sa ajungă în Tenerife FOTO profimedia
Vasul de croaziera MV Hondius urmează sa ajungă în Tenerife FOTO profimedia

Autoritățile sanitare de pe patru continente - Europa, America de Sud, Africa și Asia - monitorizează pasagerii care au părăsit în diferite momente nava. Trei persoane au murit - un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german - în timp ce un număr de pasageri sunt suspecți de infecție, prezintă simptome sau sunt internați în stare gravă. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.

Trei persoane, inclusiv medicul navei, au fost evacuate miercuri în timp ce nava se afla în apropierea insulei Capului Verde din Africa de Vest și transportate la spitale specializate din Europa pentru tratament.

Potrivit companiei de croazieră Oceanwide Expeditions și autorităților olandeze, pe 24 aprilie, la aproape două săptămâni după primul deces de la bord, peste 30 de pasageri din cel puțin 12 țări au părăsit nava fără ca un sistem de urmărire epidemiologică să fie implementat în acel moment. Ministerul olandez de Externe a estimat cifra la aproximativ 40 de persoane.

Primul deces a fost înregistrat pe 11 aprilie; nava a făcut o oprire pe insula St. Helena din Atlanticul de Sud pe 24 aprilie, unde trupul unui turist olandez a fost coborât de pe vas. Soția acestuia, care a fost debarcată în aceeași zi, a murit în Africa de Sud. 

Primul caz confirmat

Pe 2 mai, autoritățile sanitare au confirmat pentru prima dată prezența hantavirusului la un pasager evacuat, un cetățean britanic aflat în stare critică în Africa de Sud. Acesta fusese scos de pe navă la câteva zile după oprirea din St. Helena și este internat la terapie intensivă.

Mai multe cazuri suspecte au apărut ulterior în alte țări. În Elveția, un bărbat testat pozitiv a debarcat pe insula St. Helena, însă traseul său exact nu a fost încă stabilit. În Singapore, autoritățile au anunțat că monitorizează doi bărbați care au călătorit înapoi acasă separat după ce au părăsit vasul, trecând prin Africa de Sud.

În paralel, în Franța, un pasager care a intrat în contact cu un caz confirmat prezintă simptome ușoare și a fost izolat sub supraveghere medicală. Autoritățile sud-africane investighează, de asemenea, pasagerii unui zbor din 25 aprilie din St. Helena către Johannesburg, considerat un posibil punct de transmitere.

Autoritățile din St. Helena, teritoriul vulcanic britanic din Atlanticul de Sud unde au debarcat pasagerii, au declarat că monitorizează un număr mic de persoane considerate „contacți cu risc crescut”

Între timp, nava continuă călătoria spre Insulele Canare, cu peste 140 de pasageri și membri ai echipajului la bord. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, toți cei rămași la bord sunt în prezent asimptomatici.

OMS a declarat că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Hantavirusul se transmite de obicei prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoarele Totuși, în cazul acestui focar a fost depistată tulpina Andes, o variantă de hantavirus care poate fi transmisă de la om la om și poate provoca o boală pulmonară severă, adesea fatală.

Cum se transmite hantavirusul și care sunt simptomele severe ale infecției

„Considerăm că acest focar va rămâne limitat dacă măsurile de sănătate publică sunt aplicate și dacă există cooperare internațională”, a declarat dr. Abdirahman Mahamud, directorul pentru alertă și răspuns al OMS.

Autoritățile din Argentina suspectează că focarul își are originea în sudul țării, posibil în zona Ushuaia, de unde nava a pornit în croazieră. Ancheta se concentrează pe expunerea posibilă a cuplului olandez la rozătoare purtătoare de virus în timpul unei călătorii de observare a păsărilor înainte de îmbarcare.

O echipă de cercetători urmează să fie trimisă în Ushuaia pentru a analiza populațiile de rozătoare din zonele de deșeuri, unde se presupune că virusul ar putea circula. În paralel, OMS a trimis aproximativ 2.500 de kituri de diagnostic în cinci țări pentru a sprijini testarea rapidă.

Situația este în evoluție, iar autoritățile din mai multe state continuă urmărirea contactelor și testarea persoanelor expuse, în încercarea de a limita răspândirea unui virus rar, dar potențial fatal.

Noi cazuri suspecte de hantavirus pe o insulă izolată din Atlantic

Agenția britanică pentru securitate sanitară a anunțat identificarea unui nou caz suspect de hantavirus în cazul unui cetățean britanic, pe insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, unde pasagerii navei de croazieră au debarcat luna trecută, potrivit Sky News.

Alți doi cetățeni britanici au fost deja confirmați cu infecția virală. Unul dintre ei, un bărbat de 69 de ani, a fost transportat în Africa de Sud și primește îngrijiri medicale la Johannesburg. Un alt pasager, Martin Anstee, în vârstă de 56 de ani, a fost transferat în Olanda pentru tratament specializat.

Doi cetățeni britanici care au revenit între timp în Marea Britanie se află în izolare la domiciliu, fără simptome.

Insula Tristan da Cunha, una dintre cele mai izolate zone locuite din lume, situată la peste 2.700 km de Africa de Sud şi la 3.700 km de cele mai apropiate ţărmuri ale Americii de Sud - cu aproximativ 220 de rezidenți britanici - a fost una dintre opririle navei, pe 13 aprilie, în timpul croazierei. Autoritățile sanitare au transmis că toți pasagerii britanici aflați în prezent la bord sunt monitorizați îndeaproape.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că, în prezent, nu există indicii ale unei răspândiri extinse, iar situația rămâne sub control.

În paralel, un test efectuat asupra unei femei olandeze suspecte de infectare a ieșit negativ, reducând temerile privind o posibilă extindere a focarului.  Persoana în cauză, o însoţitoare de zbor la compania aeriană olandeză KLM, a fost internată joi la un spital din Amsterdam. Anterior, se raportase că aceasta prezenta simptome uşoare. Ea a luat contact cu o altă femeie olandeză în vârstă de 69 de ani care a decedat din cauza hantavirusului la Johannesburg, pe 26 aprilie. Acesta zbura spre Africa de Sud venind de pe insula Sfânta Elena, unde debarcase cu două zile mai devreme.

Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a declarat că, în total, 29 de persoane au coborât pe insulă la 24 aprilie.

Autoritățile britanice pregătesc operațiuni de repatriere pentru pasagerii și membrii echipajului navei, cu măsuri stricte de control al infecțiilor. La întoarcerea în Marea Britanie, toți vor intra în izolare vreme de 45 de zile.

Ministerul Sănătății din Argentina a anunțat că anul trecut s-au înregistrat 28 de decese cauzate de hantavirus, în creștere față de rata medie de mortalitate de 15 înregistrată în cei cinci ani anteriori. Aproape o treime din cazurile de anul trecut au fost fatale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Ce i-a spus ultima oară Mircea Lucescu nepotului său, Matei: ”Uneori prezența este extraordinar de importantă”
fanatik.ro
image
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 9 mai. Pentru un nativ e capăt de joc: inima știe ce vrea, dar mintea ezită!
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Greşeala fatală care poate arunca România înapoi în criză. Avertismentul dur al specialiștilor
observatornews.ro
image
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce reprezintă stelele unui hotel. Diferenţele clare între o cazare de trei şi patru stele
playtech.ro
image
Extremiștii lui Farage, victorie zdrobitoare la alegerile din UK. AUR-ul Marii Britanii dă un semnal clar pentru românii din Regat: „Aș face o paralelă cu ce se întâmplă în România”
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Autoritățile pregătesc schimbări importante pe litoralul românesc. Apar restricții pentru șezlonguri și construcțiile de pe plajă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Îngrijorare după incendiul de la Cernobîl. Unde se deplasează fumul
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener