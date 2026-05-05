Bugetul Capitalei, adoptat în ziua moțiunii de cenzură PSD-AUR: 8,5 miliarde de lei pentru 2026. Ciucu: „Să recuperăm întârzierile din anii trecuți”

Bugetul Primăriei Capitalei a fost aprobat cu 48 de voturi „pentru” și 5 „abțineri”, marcând un moment important pentru administrația locală. Potrivit autorităților, este vorba despre un buget total de 8,5 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul trecut.

„Le mulțumim consilierilor generali pentru responsabilitate!”, a transmis administrația locală după vot.

Potrivit datelor prezentate, din suma totală, 2,7 miliarde de lei sunt alocate investițiilor, o creștere semnificativă față de anul trecut, când acest capitol era de sub un miliard de lei.

Pentru cheltuielile de funcționare ale Primăriei Capitalei sunt prevăzute 4 miliarde de lei, în scădere față de 4,9 miliarde anul trecut. Din această categorie fac parte cheltuieli precum iluminatul public, dezinsecția, deratizarea, întreținerea Arenei Naționale, dar și plata dobânzilor și a rambursărilor.

Un alt capitol major îl reprezintă subvențiile, care depășesc 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde merg către transportul public, iar 1,21 miliarde către sistemul de termoficare.

Primarul general a transmis că adoptarea bugetului este un pas necesar pentru funcționarea orașului.

„Este important că avem, în sfârșit, un buget aprobat, chiar dacă a venit târziu. Bucureștiul are nevoie de predictibilitate ca să poată funcționa. Le mulțumesc consilierilor generali pentru vot - e un pas necesar, dar și o responsabilitate față de oraș”, a declarat acesta.

Edilul a subliniat și direcția generală a bugetului: creșterea investițiilor și reducerea cheltuielilor administrative.

„Vrem să scădem cât mai mult cheltuielile de funcționare și să creștem investițiile. Bugetul de anul acesta merge exact în direcția asta și pune accent pe lucruri concrete, care se văd în oraș. Prioritatea noastră este să ducem la capăt proiectele începute și să recuperăm întârzierile din anii trecuți”, a precizat primarul general.

În ceea ce privește plățile restante către persoanele cu dizabilități, autoritățile dau asigurări că acestea vor fi achitate după aprobarea bugetului.

„Odată ce vom avea bugetul, începem să plătim aceste datorii către oameni”, a mai transmis administrația.

Reprezentanții Primăriei Capitalei urmează să revină cu detalii privind principalele proiecte de investiții programate pentru acest an.