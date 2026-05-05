Consilierii generali dezbat bugetul Capitalei pe 2026. Ce proiecte sunt incluse

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc marţi, de la ora 9.00, într-o şedinţă extraordinară, pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 şi reorganizarea Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Municipiul Bucureşti va avea în 2026 venituri de 8,49 miliarde lei, cu 14,5% mai mult faţă de anul anterior

În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde de lei pentru cheltuieli de funcționare.

Instituția a anunțat și proiecte de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și bulevardul Dimitrie Pompeiu, reabilitarea și modernizarea sistemelor de termoficare și a liniilor de tramvai, precum și consolidarea blocurilor și a clădirilor istorice.

„Cei mai mulţi bani din buget se duc însă pe subvenţii”, a transmis PMB, într-o postare pe Facebook.

Proiectul pentru 2026 include:

subvenţii pentru termoficare şi transport în comun - 2,5 miliarde lei;

modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei;

modernizarea a 50 km de şină de tramvai - aproape 1 miliard lei;

consolidarea clădirilor cu risc seismic - peste 198 milioane lei;

Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei;

Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei;

Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei;

Amenajarea malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Izvor - 65 milioane lei;

Înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei;

Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei;

Punerea în siguranţă a Pasajului Basarab - 20 milioane lei.

De asemenea, PMB a anunțat că Poliția Locală a Capitalei va fi reorganizată, prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.

Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum şi calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit”, se susţine în document.