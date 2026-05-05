search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consilierii generali dezbat bugetul Capitalei pe 2026. Ce proiecte sunt incluse

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc marţi, de la ora 9.00, într-o şedinţă extraordinară, pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 şi reorganizarea Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Primăria Capitalei/FOTO: Facebook
Primăria Capitalei/FOTO: Facebook

Municipiul Bucureşti va avea în 2026 venituri de 8,49 miliarde lei, cu 14,5% mai mult faţă de anul anterior

În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde de lei pentru cheltuieli de funcționare.

Instituția a anunțat și proiecte de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și bulevardul Dimitrie Pompeiu, reabilitarea și modernizarea sistemelor de termoficare și a liniilor de tramvai, precum și consolidarea blocurilor și a clădirilor istorice.

„Cei mai mulţi bani din buget se duc însă pe subvenţii”, a transmis PMB, într-o postare pe Facebook.

Proiectul pentru 2026 include:

  • subvenţii pentru termoficare şi transport în comun - 2,5 miliarde lei;
  • modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei;
  • modernizarea a 50 km de şină de tramvai - aproape 1 miliard lei;
  • consolidarea clădirilor cu risc seismic - peste 198 milioane lei;
  • Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei;
  • Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei;
  • Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei;
  • Amenajarea malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Izvor - 65 milioane lei;
  • Înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei;
  • Modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei;
  • Punerea în siguranţă a Pasajului Basarab - 20 milioane lei.

De asemenea, PMB a anunțat că Poliția Locală a Capitalei va fi reorganizată, prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26.

Proiectul prevede crearea a două noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de trei. În acest sens, este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică şi circulaţie faţă de cel de inspecţie şi control, precum şi faţă de cel administrativ.

Noua organizare include: Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică, Direcţia Inspecţie şi control, Direcţia Dispecerat Operativ Integrat şi Direcţia Economică.

Iniţiativa urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare şi eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate, se arată în referatul de aprobare.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum şi calitatea serviciilor oferite populaţiei neavând de suferit”, se susţine în document.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
stirileprotv.ro
image
Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Calendarul votului și ultimele strategii ale partidelor
gandul.ro
image
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
mediafax.ro
image
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o vedetă TV
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
cancan.ro
image
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Croaziera transformată în alertă medicală: Ce este hantavirusul, responsabil de trei decese
playtech.ro
image
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
image
Efectul de domino al moțiunii de cenzură. Ce capete pică ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule
romaniatv.net
image
Radu Miruță a descoperit camera ilegalităților din Ministerul Transporturilor: Aproape 40% dintre camioanele din România circulă ilegal! TIR-uri de 123 de tone pe A2
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Cum poți avea un gazon mai frumos ca oricând în trei pași simpli: „Iarba ta nu a arătat niciodată mai bine”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Spectacol total la Met Gala 2026! Starurile care au atras toate privirile la cea mai controversată ediție a evenimentului

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață