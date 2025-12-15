RAR: Service-urile şi centrele de dezmembrări sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate

Service-urile şi centrele de dezmembrări autorizate au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate şi, ulterior, de a preda aceste deşeuri doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestui tip de deşeuri, a informat luni Registrul Auto Român (RAR).

Registrul Auto Român a anunțat luni că se alătură campaniei de informare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate. Atelierele de reparații și centrele de dezmembrări autorizate vor avea afișate în zonele destinate clienților mesaje de atenționare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deșeurile din uleiuri uzate.

„Atelierele de reparaţii şi centrele de dezmembrări autorizate vor avea afişate în zonele destinate clienţilor mesaje de atenţionare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deşeuri. Conform atribuţiilor, RAR verifică la auditul iniţial, necesar în vederea autorizării operatorilor economici, dar şi în etapele de supraveghere, îndeplinirea condiţiilor legale şi existenţa dotărilor necesare pentru gestionarea uleiurilor uzate.

Reamintim operatorilor economici că au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate, care trebuie păstrate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate şi, ulterior, predarea uleiurilor doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestor deşeuri", se arată în comunicat.

Directiva 2008/98/CE – fundamentul politicii europene privind deșeurile

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile, cunoscută ca Directiva-cadru a deșeurilor, stabilește principiile generale ale gestionării deșeurilor în UE, inclusiv a uleiurilor uzate. Printre dispozițiile-cheie se numără:

ierarhia deșeurilor: prevenirea → reutilizare → reciclare → valorificare energetică → eliminare finală.

obligația de a gestiona separat uleiurile uzate pentru a nu fi contaminate și a putea fi regenerate.

obligația statelor membre de a favoriza regenerarea în fața altor metode de tratare (ex. incinerarea cu recuperare energetică).

trasabilitate și control strict asupra colectării și tratării uleiurilor, având în vedere caracterul lor periculos (clasificate conform Regulamentului 1357/2014/UE).

Această directivă impune, de asemenea, raportarea periodică către Comisia Europeană cu privire la cantitățile colectate, tratate și metodele utilizate.