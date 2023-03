Cum au reuşit mai mulţi elevi de la British School of Bucharest să construiască o maşină şi să o testeze pe gheaţă, în Laponia FOTO VIDEO

Se spune că un copil este ca un burete care în primii ani de viaţă absoarbe instantaneu orice informaţie ajunge la el. Dacă îi sunt satisfăcute curiozităţile, dorinţa de cunoaştere creşte de la an la an. Dacă însă acestea rămân fără răspuns, în cele mai multe cazuri pasiunea se stinge treptat. Este unul dintre principiile după care se ghidează British School of Bucharest (BSB), acela de a le oferi elevilor o gamă extinsă de activităţi care să îi ajute să-şi descopere şi să-şi hrănească pasiunile, astfel încât pregătirea pentru viitor să fie firească şi asumată.

→ Imaginea 1/9: The Arctic Challenge (40) jpg

Anul acesta, după o muncă intensă, mai mulţi dintre elevii şcolii au ajuns să testeze maşina construită de ei de la zero pe un circuit extrem de provocator, pe un lac îngheţat, în Laponia. Am stat de vorbă cu 3 dintre ei, dar şi cu coordonatorul proiectului, Tudor Atanasiu, ca să aflăm cum ajung nişte adolescenţi să realizeze o asemenea performanţă şi cum a pornit întregul proiect.

Tudor Atanasiu este cel care a gândit şi a creat programul educaţional Project Zephyr, un proiect dedicat elevilor de peste 12 ani.

Tudor, ce înseamnă, mai exact, proiectul Zephyr şi cum funcţionează?

Am fost mereu pasionat de ştiinţele exacte şi de felul în care cunoaşterea capătă noi dimensiuni în momentul în care aplici practic ceea ce înveţi în sala de clasă. Testezi, greşeşti, o iei de la capăt şi lucrurile ajung să ia forme pe care altfel poate nu ai fi ajuns să ţi le imaginezi vreodată.

Aşa am ajuns să creionez Project Zephyr şi apoi să-l şi pun în practică la Innovation Hub de la BSB. Scopul a fost să creăm o legătură între mai multe discipline – matematică, fizică, design, artă, chimie – într-un proiect care să însemne mult pentru copii, dar care să aibă o semnificaţie şi un impact şi în viaţa reală. Distanţa dintre ceea ce realizează şi viaţa reală este extrem de mică, iar în felul acesta ei învaţă că şcoala nu este grea, ci să faci ceva ce nu îţi place este dificil.

Este o metodă extraordinară să le stârneşti copiilor entuziasmul pentru ştiinţele exacte. Creativitatea lor prinde aripi în momentul în care se apucă să construiască de la zero o maşină electrică pe cât se poate de reală. Lucrurile evoluează şi mai mult în momentul în care ies cu ea pe pistă, să o testeze, dar chiar şi aşa simţeam că lipseşte un element esenţial, că e nevoie de mai mult.

Aşa a apărut Arctic Challenge, extinderea proiectului în societate. Este un eveniment internaţional, în care ne dorim să implicăm echipe de elevi de la şcoli din întreaga lume, care să vină cu maşinile electrice construite de ei şi să le testeze pe un circuit atipic, pe un lac îngheţat. Am vrut astfel să ducem proiectul într-un loc care să îi înveţe pe elevi despre tehnologia și inovaţiile sustenabile, toate provocările lumii de azi, cum ar fi modificarile cliamtice, la care trebuie să ne uităm cu atenție pentru a aduce o schimbare în bine.

Este o oportunitate pentru cei care participă să facă ceva care să conteze, pentru ei şi pentru comunitate. Este şi o formă prin care punem reflectorul pe partea interesantă a tehnologiei, a inovaţiilor care ne ajută să ne adaptăm la schimbările viitoare cu care am putea avea de-a face.

Arctic Challenge a venit ca o continuare firească a Project Zephyr. Elevii se distrează de minune lucrând la acest proiect, iar Arctic Challenge face ca distracţia să fie de 10 ori mai mare. Au astfel oportunitatea nu doar de a participa la un proiect internațional, dar și de a putea împărtăşi opiniile cu alţi elevi, din alte colţuri ale lumii, care ar putea face acelaşi proiect, dar care ar trăi o cu totul şi cu totul altă experienţă. Lucrurile pe care le afli în acest fel sunt colosale. Ajungi să cunoşti felul în care alţi tineri ca tine ar putea interpreta lucrurile în mod diferit, au ocazia să schimbe foarte multe idei și să cunoască alte perspective.

Albert are 16 ani, este anul 11 la British School of Bucharest, şi a făcut parte din echipa de anul acesta care a ajuns să testeze în Laponia maşina la care a lucrat. Vrea să devină inginer în industria auto şi este convins că ceea ce a învăţat în ultimii ani în cadrul Project Zephyr îi va fi de mare ajutor.

Albert, cum ai simţit tu această experienţă?

Să construieşti o maşină este o provocare deosebită, dar am învăţat repede că munca în echipă face lucrurile ceva mai uşoare. Am lucrat vreme de 2 ani la acest proiect, iar momentul în care am ajuns să testăm maşina în condiţii extreme a fost fantastic. E incredibil să treci de la munca în atelier la a conduce maşina construită de tine pe un lac îngheţat.

Drumul până în nordul Suediei a durat destul de mult, dar a meritat fără doar şi poate pentru că este o experienţă unică. Nu am avut nicio grijă legată de maşină. Fiind construită de noi, special pentru această provocare, am gândit fiecare pas în acest sens, astfel încât maşina să fie una extrem de sigură, inclusiv în timpul testelor pe gheaţă.

Dar, la fel de important este faptul că, aproape fiecare componentă din maşină poate fi folosită de o altă echipă pentru un proiect viitor, iar ăsta e un lucru extraordinar. Chiar şi piesele de aluminiu pot fi topite şi refolosite pentru a face conducte noi, iar piesele mecanice ale motorului şi ale bateriei pot fi folosite cu uşurinţă pentru o nouă maşină.

Pentru Andrei R. care este elev în anul 12, proiectul dezvoltat de British School of Bucharest a însemnat nu doar o provocare, dar şi o reaşezare a planurilor de carieră. Dacă în urmă cu câţiva ani îşi imagina că se va îndrepta înspre arhitectură sau partea de inginerie în construcţii, odată ce a început să lucreze în cadrul Project Zephyr şi-a dat seama că ingineria auto este marea sa pasiune. Are 17 ani acum şi ştie clar ce vrea să devină: inginer la McLaren sau Aston Martin.

Nu ştiam nimic despre mecanică, despre orice ţinea de construcţia unei maşini. A fost puţin greu la început, când a trebuit să construim şasiul. A trebuit apoi să construim o platformă suficient de puternică încât să susţină greutatea unui om şi după aceea, carcasa maşinii. A trebuit să ne asigurăm şi că este suficient de sigură în cazul în care ar fi implicată într-un accident.

Am crezut că o să fie simplu, că o să ni se explice ce avem de făcut şi că profesorii noştri vor face mai toată treaba. În realitate a trebuit să muncim serios, să gândim foarte mult fiecare pas. Tudor a fost mereu aici, să ne îndrume şi să se asigure că nu păţim nimic rău în timp ce lucrăm la maşină, dar noi eram cei care trebuia să luăm în calcul fiecare pas.

Asta m-a ajutat mult inclusiv în a deveni mai bun la unul dintre hobby-urile mele, cursele, pentru că am înţeles mai bine partea de mecanică, ceea ce mi-a permis să înţeleg mai bine limitele maşinii, pe de o parte, dar şi să conduc mai rapid, pe de altă parte.

Întreaga experienţă a fost extraordinară. Am ajuns pentru prima oară în Laponia şi a fost foarte frumos. Am avut ocazia să învăţ despre o cultură extrem de diferită şi să trăiesc lucruri pe care nu le-aş fi găsit poate în altă parte: călătoriile cu săniile trase de huski, pescuitul la copcă, ce nu se mai poate face în multe locuri în prezent din cauza încălzirii vremii, peisajele fabuloase şi o linişte incredibilă.

Andrei B. este cel mai tânăr membru al echipei care a ajuns anul acesta în Laponia. Are 15 ani, anul 10, şi vrea ca după liceu să-şi continue studiile la London School of Economics. Experienţa Project Zephyr i-a dat deja o idee pentru o viitoare afacere pe care vrea să o dezvolte, o afacere care este în spiritul sustenabil al proiectului din care a făcut parte.

A fost o experienţă memorabilă. Aş recomanda-o oricărui elev de vârsta mea. Pe lângă proiectul în sine am avut ocazia să cunosc locuitorii de acolo, samii, să văd cum trăiesc şi să învăţ mai multe lucruri despre istoria lor. Am aflat lucruri despre felul în care trăiesc animalele de acolo şi despre greutăţile pe care le întâmpină din cauza faptului că se topeşte gheaţa tot mai mult de la an la an, un semnal de alarmă pentru întreaga societate cu privire la schimbările climatice. Impresionantă a fost şi aurora boreală, pe care am „vânat-o” în fiecare noapte ca să ne bucurăm pe deplin de luminile Nordului.

Anul acesta a fost a doua oară când elevii BSB au ajuns în Laponia, la Arctic Challenge, iar pentru conducerea şcolii rezultatele sunt de necontestat. Jason Porter, directorul şcolii secundare, crede că partea aplicată a studiilor este cheia pentru un viitor strălucit al elevilor.

Pentru noi este la fel de importantă educaţia din sala de clasă, precum şi cea din afara orelor de curs, iar Innovation Hub oferă combinaţia perfectă dintre educaţia primită în clasă şi experienţa practică din afara ei.

Totul porneşte cu design-ul pe care îl stabilesc chiar ei. Trec apoi la construirea şasiului, a motorului, dar piesele cheie din acest proiect sunt munca în echipă şi abordarea sustenabilă. Multe dintre piesele maşinii sunt realizate chiar de elevi, în atelierul nostru, iar multe sunt folosite de la un an la altul, de alte grupuri de elevi care pornesc la drum. Elevii învaţă să colaboreze, învaţă să conducă un proiect, să folosească şi să aplice lucrurile pe care le învaţă la ore – matematică, fizică, elemente de mecanică, artă – o abordare unică pentru STEAM.

Project Zephyr a fost demarat în urmă cu 6 ani şi a implicat până acum mai mult de 100 de elevi care au construit 10 maşini electrice perfect funcţionale. Aproximativ 65% dintre componentele unei mașini pot fi refolosite pentru cel puțin 5 ani, iar 90% din vehicul poate fi reciclat. Față de anul trecut viteza maximă atinsă a mașinii construită de elevii școlii a crescut de la 48 km/h la 62 km/h, însă performanțele au crescut și în ceea ce privește temperatura internă a bateriilor, rezistența lor, precum și temperatura motorului și a performanței pe gheață.

Arctic Challenge este un proiect educațional dezvoltat de Britsh School of Bucharest în colaborare cu Foamblock.

British School of Bucharest şi-a deschis porţile în anul 2000 şi face parte din elita şcolilor internaţionale private din România. Oferă un program de educaţie bazat exclusiv pe curriculumul britanic, iar profesorii sunt vorbitori nativi de limbă engleză. British School of Bucharest a fost evaluată în mod constant drept „excelent” în toate domeniile în cele două inspecții consecutive, în 2018 și 2022, de către International Schools Inspectorate (ISI) din Marea Britanie, atât în ceea ce priveşte calitatea actului de învăţare şi rezultatele academice ale elevilor, cât şi în privinţa nivelului înalt de dezvoltare personală. Calificativul 'excelent' este cea mai mare evaluare posibilă care poate fi obținută după ce o școală britanică a fost inspectată de ISI.

Alături de BSB, alte școli și instituții de învățământ care își doresc să facă diferența pot participa la programul Arctic Challenge și își pot duce elevii într-o aventură educațională care le va oferi oportunitatea de a dobândi abilități pentru viitorul lor.

Mai multe detalii despre experiență le găsiți pe Arctic Challenge și Foamblock și puteți descoperi oportunitățile nesfârșite din acest program unic de învățare pentru studenți.

Articol susținut de British School of Bucharest