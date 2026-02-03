Bărbat arestat la domiciliu pentru tâlhărie calificată, după ce a furat dintr-un magazin și a agresat casiera și paznicul

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au reținut un bărbat în vârstă de 43 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit Poliției Capitalei, pe 1 februarie Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie, casier al unui spațiu comercial, cu privire la faptul că, în aceeași zi, o persoană ar fi sustras mai multe bunuri din locația situată în Sectorul 1, iar pentru a-și asigura scăparea, ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, precum și asupra agentului de securitate.

”Cercetările și investigațiile desfășurate au condus către un bărbat, în vârstă de 43 de ani. La aceeași dată, în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la audieri. Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 1 februarie 2026, în jurul orei 20:30, bănuitul ar fi pătruns în interiorul spațiului comercial, împrejurare în care, profitând de neatenția angajaților, ar fi sustras mai multe produse alimentare și de igienă personală, cu care ar fi trecut de casele self-service, fără a le achita, iar, când a fost surprins, pentru a-și asigura scăparea, ar fi exercitat acte de violență asupra casieriței și asupra agentului de securitate”, potrivit Poliției Capitalei.

Prejudiciul total cauzat de aproximativ 1.300 de lei a fost recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acesta, magistrații au dispus măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.