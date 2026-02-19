Video Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit anul trecut în urma unei supradoze, bătut de un influencer de pe TikTok

Darian Gabriel Ion, fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit în urma unei supradoze în casa dealerului Tudor Duma, zis Maru, a fost bătut pe un bulevard din București, joi după-amiază, în urma unui conflict izbucnit în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale.

Scandalul a plecat după ce Darian Gabriel Ion, fratele lui Rareș Ion, ar fi fost invitat să participe la o transmisiune în direct realizată de un influencer cunoscut în mediul online drept „Adonis Live”.

Într-un moment de furie, influencerul l-a lovit pe Darian, punându-l la pământ dintr-un pumn.

Imaginile au apărut în spațiul public, iar polițiștii au reacționat.

„Astăzi, 19 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 15.30, prin apel 112, şi ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un alt tânăr, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1. La faţa locului a fost identificat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feţei, precum şi un alt tânăr, cetăţean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei.

Un echipaj de prim-ajutor i-a acordat îngrijiri medicale lui Darian, dar, acesta a refuzat transportul la spital.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe reţelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuţii contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feţei”, mai arată poliţiştii.

Cei doi tineri au fost duse la sediul Poliției, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.