Un judecător american a decis că „aripioarele dezosate” nu trebuie să fie neapărat... aripioare

Un client al lanțului Buffalo Wild Wings din Illinois, SUA, a pierdut în instanță procesul prin care reclama că aripioarele dezosate comandate nu erau adevărate aripi de pui, ci nugget-uri.

Aimen Halim, un client în vârstă de 39 de ani al lanțului american Buffalo Wild Wings, a dat în judecată restaurantul din Illinois după ce a descoperit că aripioarele dezosate comandate nu provin, de fapt, din aripile de pui, ci sunt, practic, nugget-uri de pui.

Halim a cerut daune de 10 milioane de dolari, susținând că restaurantul l-a indus în eroare și s-a îmbogățit în mod nedrept, potrivit dailymail.

Procesul, intentat în 2023, a fost respins joi de judecătorul John Tharp Jr., din Districtul de Nord al Illinois. „Un consumator rezonabil nu ar crede că aripioarele dezosate ale BWW sunt cu adevărat aripioare de pui dezosate”, a afirmat Tharp.

Halim dorea ca instanța să oblige lanțul de restaurante să redenumească preparatul în ceva de genul „chicken poppers”, însă judecătorul a respins solicitarea, precizând că „cuvintele pot avea mai multe sensuri”.

În prezent, site-ul oficial Buffalo Wild Wings descrie Aripioarele Dezosate ca fiind „pui suculent, carne albă integrală, ușor pane, amestecat manual cu sosul sau condimentele preferate”. Restaurantul mai oferă aripioare cu os și aripioare de conopidă, evident, acestea din urmă nefiind făcute din aripi de conopidă.

Judecătorul Tharp a mai adăugat că Halim nu a demonstrat un prejudiciu concret suferit prin consumul aripioarelor dezosate și i-a acordat acestuia termen până luna viitoare pentru a-și completa procesul.

Nu este prima dată când Halim se află în dispută cu branduri mari. Anterior, el a pierdut procese împotriva producătorilor de pungi de reciclare Hefty și a granolei KIND, invocând formulări înșelătoare.