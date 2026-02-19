Cocorico, la un pas de insolvență din cauza unui atac informatic internațional

Compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico, The All-Natural Chicken Brand, încearcă să scape de insolvență, după ce anul trecut a fost nevoită să cheltuiască foarte mult pentru a diminua efectele negative provocate de un atac cibernetic internațional, în condițiile în care întreaga sa producție este complet automatizată.

AAylex ONE SA, compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico: The All-Natural Chicken Brand a intrat în procedura de concordat preventiv, o procedură reglementată de Legea insolvenței, prin care companiile aflate în dificultate financiară, dar viabile, negociază un plan de redresare cu creditorii pentru a evita insolvența. Aceasta oferă protecție imediată împotriva executărilor silite, permițând continuarea activității sub supravegherea unui administrator concordatar, care în acest caz este CITR.

„AAylex ONE, deținătorul brandului Cocorico – The All-Natural Chicken Brand, este un grup integrat vertical și orizontal, specializat în producția și distribuția de carne și specialități din pui. Compania activează în 9 județe din țară, are peste 2.000 de angajați și colaborează cu peste 10.000 de parteneri. Cu o producție medie de 10 kg de carne pe secundă, AAylex ONE este cel mai mare exportator de carne din România. Produsele Cocorico, realizate exclusiv în România, sunt exportate în peste 30 de țări de pe 3 continente. Brandul Cocorico este certificat de TUV Austria pentru creșterea responsabilă și sustenabilă a puilor și de SGS pentru sistemele integrate de producție. Mai mult, prin dimensiune și amploarea activităților sale, compania joacă un rol esențial în susținerea stabilității economice a comunităților locale și la dezvoltarea lanțurilor agroindustriale din sud-estul României”, a informat compania specializată în insolvențe.

Potrivit acesteia, anul trecut, atacul cibernetic internațional a avut un impact major asupra companiei, perturbând semnificativ întreaga activitate de producție integrată și complet automatizată. Pentru a gestiona și depăși complexitatea acestor efecte, au fost făcute eforturi financiare considerabile din resursele proprii ale companiei.

Prin procedura de concordat preventiv, compania AAylex ONE SA poate implementa un proces de restructurare și poate demara planurile de optimizare operațională și comercială, având ca obiectiv consolidarea poziției, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională, prin creșterea volumelor, rafinarea politicii comerciale și eficientizarea canalelor de vânzare. Angajamentul administratorilor concordatari este de a crea un cadru de dialog transparent și predictibil cu creditorii companiei, de a asigura un tratament echilibrat tuturor partenerilor și a accelera performanța pe termen lung.

„Îi asigurăm pe angajații, partenerii și consumatorii Cocorico de întreaga noastră apreciere și de angajamentul ferm că AAylex ONE va continua să fie un reper în industria agroalimentară din România. Suntem cel mai mare exportator de carne și specialități din carne de pui din România. Am investit în ultimii ani peste 70 de milioane de euro — mai mult de 30% din cifra de afaceri anuală — în inovație și tehnologii de ultimă generație. Pentru a putea continua procesul de reoptimizare operațională și financiară a companiei, fără a afecta desfășurarea activității și a pentru a ne putea onora în totalitate obligațiile către parteneri, am optat pentru această formă de re-organizare.Rămânem dedicați dezvoltării economiei românești, susținerii echipei noastre și oferirii de produse de calitate consumatorilor Cocorico”, declară Bogdan Stanca, fondatorul și administratorul companiei AAylex ONE.

„În calitatea noastră de administrator concordatar, ne asumăm un rol activ și strategic în redresarea AAylex ONE, un jucător esențial în industria agroalimentară și unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune. Impactul companiei depășește dimensiunea sa economică directă: vorbim despre un ecosistem care include mii de locuri de muncă, parteneriate comerciale extinse și o contribuție semnificativă la stabilitatea comunităților locale și pentru lanțurile agroindustriale din sud-estul României. Vom coordona, alături de management și în dialog constant cu creditorii, elaborarea și implementarea unui plan de restructurare ancorat în realitățile operaționale și în potențialul de creștere al companiei, prioritatea fiind maximizarea valorii afacerii și protejarea intereselor tuturor părților implicate”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.