search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cocorico, la un pas de insolvență din cauza unui atac informatic internațional

0
0
Publicat:

Compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico, The All-Natural Chicken Brand, încearcă să scape de insolvență, după ce anul trecut a fost nevoită să cheltuiască foarte mult pentru a diminua efectele negative provocate de un atac cibernetic internațional, în condițiile în care întreaga sa producție este complet automatizată.

Produse Cocorico
Compania care operează brandul Cocorico a intrat în concordat preventiv. Foto Facebook

AAylex ONE SA, compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico: The All-Natural Chicken Brand a intrat în procedura de concordat preventiv, o procedură reglementată de Legea insolvenței, prin care companiile aflate în dificultate financiară, dar viabile, negociază un plan de redresare cu creditorii pentru a evita insolvența. Aceasta oferă protecție imediată împotriva executărilor silite, permițând continuarea activității sub supravegherea unui administrator concordatar, care în acest caz este CITR.

„AAylex ONE, deținătorul brandului Cocorico – The All-Natural Chicken Brand, este un grup integrat vertical și orizontal, specializat în producția și distribuția de carne și specialități din pui. Compania activează în 9 județe din țară, are peste 2.000 de angajați și colaborează cu peste 10.000 de parteneri. Cu o producție medie de 10 kg de carne pe secundă, AAylex ONE este cel mai mare exportator de carne din România. Produsele Cocorico, realizate exclusiv în România, sunt exportate în peste 30 de țări de pe 3 continente. Brandul Cocorico este certificat de TUV Austria pentru creșterea responsabilă și sustenabilă a puilor și de SGS pentru sistemele integrate de producție. Mai mult, prin dimensiune și amploarea activităților sale, compania joacă un rol esențial în susținerea stabilității economice a comunităților locale și la dezvoltarea lanțurilor agroindustriale din sud-estul României”, a informat compania specializată în insolvențe.

Potrivit acesteia, anul trecut, atacul cibernetic internațional a avut un impact major asupra companiei, perturbând semnificativ întreaga activitate de producție integrată și complet automatizată. Pentru a gestiona și depăși complexitatea acestor efecte, au fost făcute eforturi financiare considerabile din resursele proprii ale companiei.

Prin procedura de concordat preventiv, compania AAylex ONE SA poate implementa un proces de restructurare și poate demara planurile de optimizare operațională și comercială, având ca obiectiv consolidarea poziției, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională, prin creșterea volumelor, rafinarea politicii comerciale și eficientizarea canalelor de vânzare. Angajamentul administratorilor concordatari este de a crea un cadru de dialog transparent și predictibil cu creditorii companiei, de a asigura un tratament echilibrat tuturor partenerilor și a accelera performanța pe termen lung.

Îi asigurăm pe angajații, partenerii și consumatorii Cocorico de întreaga noastră apreciere și de angajamentul ferm că AAylex ONE va continua să fie un reper în industria agroalimentară din România. Suntem cel mai mare exportator de carne și specialități din carne de pui din România. Am investit în ultimii ani peste 70 de milioane de euro — mai mult de 30% din cifra de afaceri anuală — în inovație și tehnologii de ultimă generație. Pentru a putea continua procesul de reoptimizare operațională și financiară a companiei, fără a afecta desfășurarea activității și a pentru a ne putea onora în totalitate obligațiile către parteneri, am optat pentru această formă de re-organizare.Rămânem dedicați dezvoltării economiei românești, susținerii echipei noastre și oferirii de produse de calitate consumatorilor Cocorico”, declară Bogdan Stanca, fondatorul și administratorul companiei AAylex ONE.

În calitatea noastră de administrator concordatar, ne asumăm un rol activ și strategic în redresarea AAylex ONE, un jucător esențial în industria agroalimentară și unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune. Impactul companiei depășește dimensiunea sa economică directă: vorbim despre un ecosistem care include mii de locuri de muncă, parteneriate comerciale extinse și o contribuție semnificativă la stabilitatea comunităților locale și pentru lanțurile agroindustriale din sud-estul României. Vom coordona, alături de management și în dialog constant cu creditorii, elaborarea și implementarea unui plan de restructurare ancorat în realitățile operaționale și în potențialul de creștere al companiei, prioritatea fiind maximizarea valorii afacerii și protejarea intereselor tuturor părților implicate”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Donald Trump inaugurează „Consiliul pentru Pace” la Washington. Care este agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan merge ca observator
gandul.ro
image
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, reținut în Marea Britanie. BBC: Este suspectat de abuz în funcție publică
mediafax.ro
image
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Femeie, găsită decapitată într-o casă abandonată din Italia. Capul era așezat lângă cadavru
observatornews.ro
image
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Un traseu turistic din România, în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026, realizat de The Times
playtech.ro
image
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 16 ani a fost găsită în stare de inconștiență lângă fire de înaltă tensiune căzute pe o stradă din București
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Un nou ciclon lovește România. ANM: „Ninge în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar în weekend va fi ger”
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie