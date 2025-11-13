20 de locatari dintr-un bloc din Capitală, evacuați de urgență. O țeavă de gaze a fost avariată în urma unor lucrări

Locatarii dintr-o scară de bloc apropiată de zona unde a fost avariată țeava de gaze au fost evacuați de urgență.

Pompierii intervin pe strada Complexului din capitală, unde o țeavă de gaze a fost avariată ca urmare a unor lucrări. Circa 20 de persoane care locuiesc în scara de bloc aflată lângă zona unde s-a produs avaria au fost evacuați, potrivit ISU București-Ilfov.

De asemenea, a fost întreruptă alimentarea cu gaze în zonă. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Știre în curs de actualizare.