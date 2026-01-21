Un bărbat de 35 de ani a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce fusese trimis de două ori acasă fără tratament. Anchetă în curs

O anchetă administrativă internă va avea loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov în urma decesului unui bărbat de 35 de ani, care a fost trimis acasă fără tratament de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Urgențe.

Soția bărbatului susține că, deşi s-a plâns de dureri puternice în piept, bărbatul ar fi fost trimis acasă cu „vitamine şi algocalmin”, deoarece medicii care l-au consultat ar fi considerat că se simte rău din cauza „frigului”, relatează Agerpres.

La rândul lor, polițiștii braşoveni au deschis o anchetă penală în acest caz şi aşteaptă rezultatele autopsiei.

Într-un comunicat de presă dat miercuri publicităţii, conducerea SCJU Braşov „îşi exprimă profunda compasiune faţă de familia şi apropiaţii pacientului decedat în urma evoluţiei fulminante şi infauste (ghinioniste - n.r.) a unei patologii extrem de dificil de diagnosticat”.

„Confirmăm că pacientul a fost consultat în 23 şi 25 decembrie 2025 de doi medici diferiţi, aflați de serviciu în zilele respective, ambii considerând că pacientul nu prezenta semnele clinice ale vreunei afecţiuni care să necesite internarea şi, în cadrul acesteia, un tratament specific asociat. (...) Ţinând cont de faptul că în acest caz a fost deschis un dosar penal, la cererea organelor de anchetă, vom pune la dispoziţia acestora toate informaţiile considerate necesare şi relevante. În paralel, va fi desfăşurată şi o cercetare administrativă instituţională, în care vom implica atât Consiliul Medical, cât şi Comisia de etică a spitalului, în scopul punerii în evidenţă şi clarificării circumstanţelor caracteristice evoluţiei cazului”, a transmis conducerea SCJU Braşov.

În comunicatul citat – transmis la solicitarea presei – conducerea instituţiei medicale mai menţionează că, în perioada sărbătorilor de iarnă, toate liniile de gardă de specialitate din spital „au fost complete şi pe deplin funcţionale”.

Bărbatul a murit acasă, la o săptămână după ultima prezentare la UPU, iar potrivit familiei, rezultatele medicale preliminare ar arăta că i-ar fi cedat inima.