Femeie găsită moartă într-o locuință din Făgăraș. Cinci copii care „prezentau stări de rău”, preluați de medici

O femeie a fost găsită, joi dimineață, în stare de inconștiență într-o locuință din municipiul Făgăraș, alături de cei cinci copii ai săi. Minorii, cu vârste cuprinse între 2 și 13 ani, prezentau stări de rău, însă erau conștienți în momentul intervenției echipajelor de urgență.

La fața locului au intervenit polițiști și cadre medicale, după ce autoritățile au fost sesizate în jurul orei 10:15 cu privire la situația din imobil. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, pentru femeie a fost constatat decesul.

Cei cinci copii au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații suplimentare, unde au rămas internați.

Trupul femeii a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, urmând ca necropsia să stabilească cauza exactă a decesului. În paralel, polițiștii au demarat verificări pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul.

ISU Braşov afirma că instituţia a fost anunţată, iniţial, despre o posibilă intoxicaţie cu monoxid de carbon, însă evaluarea medicală şi măsurătorile făcute au infirmat ipoteza.

„Ancheta analizează toate cauzele posibile producerii incidentului, iar în această fază a cercetărilor există probabilitatea intoxicării cu o substanţă neprecizată până la acest moment. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal întocmit privind săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, pentru lămurirea tuturor aspectelor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, a precizat IPJ Braşov.