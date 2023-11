Buna relație dintre Aeroportul Brașov și ROMATSA, doar de fațadă. Directorul aeroportului face acuzații dure

Directorul Aeroportului Brașov, Alexandru Anghel, a dezvăluit că reprezentantul ROMATSA în CA al aeroportului a încercat să-l demită, printr-o „lovitură de stat” dejucată de colegii săi

Cu toate că până acum părea că relația dintre conducerea Aeroportului Brașov și ROMATSA este una foarte strânsă, în care părțile colaborează și se înțeleg foarte bine, directorul aeroportului, Alexandru Anghel, a avut o ieșire în care a dezvăluit nemulțumirile sale legate de autoritate și faptul că această colaborare nu este deloc ce părea.

Aeroportul Internațional Brașov are în Consiliul de Administrație un reprezentant al ROMATSA, Daniel Micu. Despre acesta, directorul Alexandru Anghel a dezvăluit că a încercat să-l demită, printr-o convocare ilegală a CA. Ceilalți membri nu au căzut, însă, în plasa lui Micu și Anghel este în continuare director al societății.

„În urmă cu o săptămână au încercat să mă destituie. În primă fază, domnul Micu mi-a propus să demisionez, lucru pe care nu l-am acceptat. A urmat o tentativă prin Consiliul de Administrație, însă nu s-a ajuns la vot, după ce le-am demonstrat că procedura este ilegală. Nu exista o convocare, nu erau documente justificative. În timpul ședinței, a vorbit domnul Micu. Nici măcar nu am fost lăsat să vorbesc, când domnul Micu a cerut să se voteze. În acel moment, ceilalți membri ai consiliului au constatat că nu este în regulă, astfel că procedura nu a fost finalizată”, a spus Anghel.

Reproșuri legate de mărunțișuri

Reproșurile aduse de Micu lui Anghel par mai degrabă noduri în papură sau chestiuni minore, care nu implică derularea activității principale a aeroportului, cea de aterizări și decolări. Între aceste reproșuri se numără faptul că Anghel nu a făcut parcarea funcțională.

„Mi s-a spus că în acest fel am adus un prejudiciu aeroportului. Eu am recepționat parcarea nefuncțională și a fost nevoie de o rescriere a programelor informatice, pentru a se putea face tranzacțiile. Apoi, mi s-a reproșat că nu funcționează stațiile de încărcare a mașinilor electrice. Şi acum încercăm să procurăm niște componente din China, pentru a le putea pune în funcțiune”, a explicat Anghel.

În schimb, directorul Aeroportului Brașov acuză ROMATSA că arată o lipsă crasă de interes față de dezvoltarea proiectului. Deși a trimis încă din iunie solicitarea de prelungire a programului de funcționare, încă nu s-a întâmplat nimic oficial în acest sens. Numeroase solicitări și adrese au fost transmise între timp.

ROMATSA nu a transmis nici acum o hârtie oficială despre mărirea programului

„Documentațiile pentru certificare sunt plecate la ROMATSA de mai bine de o lună și jumătate. De asemenea, pentru extinderea programului am transmis numeroase adrese, la care, fie nu am primit răspuns, fie mi s-a răspuns într-un mod pe care nu vreau să îl comentez. Încă din luna iunie le-am transmis adrese prin care am solicitat prelungirea programului aeroportului. În schimb, au apărut declarații în presă prin care cei de la ROMATSA au spus că programul nu a fost prelungit pentru că nu a vrut directorul”, a continuat Anghel.

Cel mai interesant este că, deși presa a transmis un anunț al ROMATSA potrivit căruia programul la Aeroportul Internațional Brașov va fi prelungit din 15 ianuarie 2024, societatea care administrează aeroportul nu a primit niciun document în acest sens și există doar o minută a ședinței în care s-a stabilit acest lucru, potrivit lui Anghel.

Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav este singurul din țară care a fost dotat cu infrastructura necesară dirijării zborurilor de către administrația județeană și nu de către ROMATSA, așa cum s-a întâmplat în cazul altor aeroporturi.

În altă ordine de idei, tot astăzi, 8 noiembrie, este programată și ultima aterizare a unui zbor operat de Dan Air pe Aeroportul Internațional Brașov.

ROMATSA nu a formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la acuzațiile directorului Aeroportului Brașov.