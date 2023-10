Brigada Părinților Antidrog a intrat în acțiune la Brașov. „Ştiţi care este verbul principal în adicţie? A nu simţi!“

La Brașov s-a înființat Brigada Părinților Antidrog, din dorința multora de a nu aștepta doar de la autorități să le protejeze copiii de pericolul consumului de droguri.

În urmă cu puțină vreme, la Braşov a fost înfiinţată Brigada Părinţilor Antidrog. Iniţiativa aparţine unei familii cu trei copii, care a convins şi Comitetul Judeţean al Părinţilor să i se alăture. Membrii brigăzii spun că nu vor să mai piardă timp până când autorităţile vor decide paşi concreţi de combatere a consumului de droguri în şcoli.

La primul eveniment organizat miercuri, 25 octombrie 2023, de Brigada Părinților Antidrog au participat peste 150 de părinți. Aceștia au putut afla de la medici, psihologi, avocați și de la şeful Serviciului Antidrog din România implicațiile medicale, psihologice, sociale și de natură legală ale consumului de droguri.

„Cu toţii ştim, cel puţin părinţii, că există droguri în toate şcolile din România. Este o situaţie tristă, nefericită, dar nu se mai poate ascunde acest fapt. Sunt tată de trei adolescente, de clasă a IX-a, a XI-a şi a XII-a, şi vorbesc cu ele despre orice, unde merg la chefuri, când merg la mare şi toţi copiii, nu doar ale mele, toţi copiii ne spun că da, sigur că ştiu, am colegi care se droghează, sigur că există droguri în şcoală”, a declarat şi Cătălin Nan, preşedinte Comitetul Judeţean al Părinţilor din Braşov şi vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a Părinţilor.

Primul joint duce de cele mai multe ori la dependență

Invitatul de onoare a fost şeful Serviciului Antidrog din România, Cătălin Ţone, cel care spune că statul, şcoala şi părinţii trebuie să colaboreze.

„Cred că fiecare categorie socială trebuie să-şi facă treaba. Profesorii trebuie să fie instruiţi şi să reacţioneze în momentul în care sunt probleme, să comunice cu părinţii, cu autorităţile. Cred că părinţii trebuie şi ei, la rândul lor, să intervină, pentru că, de fapt, acolo este ponderea, 70-80%, poate chiar 90%, să înveţe cum să reacţioneze, să înveţe simptomatologia, să ajute, să adreseze autorităţilor ori să ceară sprijin când sunt nevoiţi. Şi, de ce nu, trebuie să mergem către copii, să le spunem ce înseamnă drogurile, pe înţelesul lor, pe categorii vârste. Avem de la 7-8 ani, până la studenţie, 21-22 de ani. Să venim cu cazuri concrete şi chestiuni care le-ar atinge coardă sensibilă şi le-ar stimula anumite reacţii, care îi pot determina, sub o formă sau alta, să stea departe de primul joint", a spus Cătălin Țone.

O problemă de sănătate

Poate că în lupta împotriva drogurilor cel mai important este să înţelegem din ce cauză se ajunge la consumul de droguri.

„Este o problemă de sănătate. Nu este un eşec! Este o tulburare de comportament. Dar aţi întrebat care este motivul din spatele acestei probleme? În general este, de fapt, o scăpare de sub control a emoţiilor şi apariţia unei suferinţe, o durere pe care adicţia o poate ameliora şi astfel disconfortul să poată dispărea. Ştiţi care este verbul principal în adicţie? A nu simţi! Este o problemă, într-adevăr, abuzul de substanţe, dar vă puteţi exprima dezacordul cu calm, cu înţelegere şi cu curiozitate de a vedea ce e în spate. Ce probleme are? E neînţeles, cine nu-l înţelege, ce nevoie are? Ce pot eu să fac? Unde am greşit?", le-a explicat părinților psihologul Dana Savatin.

Interesul foarte mare manifestat de părinți a făcut ca întâlnirea, începută la ora 18,00, să se încheie mult după ora 22,00, timp în care s-a renunțat și la pauze pentru ca fiecare părinte prezent să poată primi răspunsuri la întrebările pe care le avea.