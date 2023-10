Daciada legilor antidrog. Internele bagă în devălmășie consumatorii cu traficanții de stupefiante

Săptămâna și propunerea de modificare a legii care pedepsește traficul de droguri. Nu mai puțin de trei astfel de proiecte au văzut lumina zilei în ultima perioadă, mai exact de la tragedia din 2 Mai. Inițiatorii: primul a fost Robert Cazanciuc (PSD), a doua a fost Alina Gorghiu, iar ultimii care au anunțat că au o propunere de modificare a legii sunt cei de la Ministerul de Interne. Aceștia din urmă cer inclusiv pedepsirea consumatorilor de droguri, despre care experții în adicții spun că sunt niște victime care trebuie tratate, nu aruncate în închisoare.

Nu mai puțin de trei proiecte de modificare legislativă cu privire la traficul și consumul de droguri, dar și pentru creșterea siguranței rutiere a pus în dezbatere publică, la finalul săptămânii trecute, Ministerul de Interne (MAI). Modificările propuse vin, practic, după scandalul declanșat de cazul accidentului de la 2 Mai, unde Vlad Pascu, care conducea drogat, a ucis cu mașina doi tineri. Reamintim că acesta fusese oprit de către echipaje de poliție și în noaptea tragediei și cu o zi înaintea accidentului și lăsat să plece deși mașina nu avea RCA, iar în autoturism au fost găsite droguri.

Iar Internele nu sunt singurele care propun schimbarea legii. Proiecte în acest sens au mai fost depuse în Parlament și de către Robert Cazanciuc (PSD), cât și de către Alina Gorghiu (PNL).

Proiectul MAI

Unul dintre proiectele Internelor prevede modificarea și completarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri și substanțe cu efecte psihoactive. Ar mai fi un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere, iar al treilea vrea să modifice Legea privind Statutul polițistului. Cine e interesat să transmită sugestii sau opinii legate de proiectele MAI o poate face în termen de 10 zile calendaristice pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Mașinile în care vor fi găsite droguri vor fi confiscate

În domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului de droguri și substanțe cu efecte psihoactive, Ministerul de Interne propune majorarea limitelor pedepsei cu închisoarea aplicate în cazul faptei penale constând în îndemnul unei persoane la consumul de droguri de la 6 luni la 3 ani cât este în prezent, la 1-3 ani, pentru drogurile de risc, respectiv închisoarea de la 1 la 5 ani pentru droguri de mare risc.

De asemenea, mai marii de la Interne propun reglementarea circumstanței agravante constând în deținerea de droguri în vederea consumului într-o unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii/studenții desfășoară activități educative, sportive, sau sociale ori în apropierea acestora, având în vedere că un astfel de comportament determină apariția unor noi riscuri în materie, precum punerea la dispoziția altor persoane. Traficanții de droguri vor putea scăpa însă cu o pedeapsă mai mică dacă ajută polițiștii și procurorii să confiște mai multe stupefiante.

Aceștia vor rămâne însă fără mașinile în care sunt descoperite droguri. „Se propune confiscare specială a vehiculelor, în parte sau în întregime, în care au fost descoperite droguri de risc/de mare risc sau care au fost folosite în orice mod pentru săvârșirea faptei”, se mai arată în propunere.

Mașinile fără RCA vor rămâne fără înmatriculare

În domeniul siguranței rutiere vor avea loc următoarele modificări: obligarea polițistului de a efectua testarea conducătorilor auto, în anumite situații, precum cea a identificării, cu ocazia controlului unui vehicul, a unor recipiente de alcool ce prezintă urme de consum sau substanțe care pot avea efecte psihoactive sau în cazul în care conducătorul de vehicul figurează în evidențele poliției cu mențiuni privitoare la traficul de droguri ori consumul de substanțe psihoactive sau de băuturi alcoolice. Totodată, se propune suspendarea înmatriculării autovehiculului dacă șoferul nu deține RCA. Se va pedepsi mai dur și recidiva contravențională în cazul faptei de a conduce sub influența alcoolului, care nu constituie infracțiune.

Înregistrările video făcute de alți șoferi, folosite de Poliție

Ministerul de Interne mai vrea reglementarea posibilității ca polițistul rutier să poată constata anumite contravenții cu ajutorul înregistrării audio-video sau video ale unui alt participant la trafic, dar și să poată confisca temporar vehiculul al cărui șofer refuză să se supună testării pentru consumul de alcool sau de droguri, în cazul în care conducerea vehiculului nu poate fi asigurată pe loc de o altă persoană.

Modificările aduse Statutului polițistului prevăd printre altele instituirea obligativității testului antidrog în cadrul examenului medical pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI sau la ocuparea funcțiilor de polițist. Constatarea îndeplinirii condiției urmează să se realizeze prin intermediul unei examinări medicale și al unei evaluări psihologice, urmând ca, în cazul neîndeplinirii condiției, procedura de recrutare să înceteze pentru candidatul respectiv.

Și polițiștii încadrați vor fi testați. „Instituirea obligației, pentru polițiști și cadrele militare, de a se supune testării în scopul stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a drogurilor, în timpul serviciului ori pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare”, potrivit documentului citat. Cei care vor fi depistați cu stupefiante în sânge vor fi suspendați din funcție.

De același tratament vor avea parte și oamenii legii care refuză să se supună recoltării mostrelor biologice, precum și în cazul în care nu susține evaluarea comportamentului simulat. Polițiștii vor fi obligați să se lase testați și cu detectorul de minciuni dacă se constată „existența unor indicii cu privire la lipsa de integritate și fidelitate profesională”.

Proiectul Cazanciuc: Șoferii drogați sau băuți, fără carnet 10 ani

La finalul lunii trecute, și senatorul PSD Robert Cazanciuc anunţa că a depus un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioadă de până la 10 ani în cazul şoferilor depistaţi sub influenţa drogurilor sau alcoolului. „Am depus, astăzi, aşa cum am promis public, un proiect legislativ menit să prevină şi să combată cu mai mare fermitate şi eficienţă traficul de droguri, care a luat o aşa amploare în ultimul timp încât am ajuns să asistăm la din ce în ce mai multe drame în societatea noastră, inclusiv la tragedii pe şoselele ţării”, scrie Cazanciuc pe Facebook.

Potrivit acestuia, sunt vizate mai multe legi care operează în domeniul combaterii traficului de droguri.

Senatorul Robert Cazanciuc arată că dreptul de a mai conduce vehicule va fi interzis pe o perioadă de până la 10 ani în cazul depistării şoferilor sub influenţa drogurilor sau alcoolului. În plus, pedeapsa cu închisoarea nu va mai putea fi amânată.

De asemenea, folosirea minorilor în derularea de operaţiuni cu substanţe psihoactive va fi o circumstanţă agravantă în săvârşirea infracţiunilor privind traficul de droguri. „Va fi redusă la maxim durata în care consumatorii vor intra în programe de consiliere pentru a evita tragedia de la 2 Mai, al cărei autor a refuzat, la 17 ani, să urmeze asistenţa de specialitate”, afirmă Robert Cazanciuc.

Dacă în forma în vigoare a legii se pedepseau doar faptele menţionate, prin noul proiect, iniţiat de senatorul Robert Cazanciuc (PSD) şi deputata Diana Tuşa (PSD), se pedepseşte şi tentativa. „Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul fără drept de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive ori tolerarea consumului fără drept în asemenea locuri, precum şi tolerarea consumului, fără drept, de produse susceptibile a avea efecte psihoactive, de către proprietarul, chiriaşul sau administratorul unui imobil aflat în stare de degradare, dezafectat ori în construcţie se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi”, se mai arată în proiectul PSD.

Senatul va fi prima Cameră care va dezbate această propunere legislativă.

Proiectul Gorghiu: Traficanţii nu vor mai scăpa de închisoare

O propunerea legislativă ca urmare a tragediei de la „2 Mai”, care prevede pedepse mai aspre pentru traficanții de droguri, a fost depusă săptămâna trecută și la Camera Deputaților, a anunțat și ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Potrivit acestui proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL, traficanții de droguri trebuie condamnați la închisoare cu executare, fără posibilitatea pedepselor cu suspendare. De asemenea, legea „2 Mai”, cum I-a spus ministra Justiției, va crește pedepsele de la 2-7 ani la 3-10 ani. Măsurile propuse vor viza combaterea traficului, iar rigorile noilor prevederi legislative vor fi suportate de traficanți. Potrivit propunerii legislative, va fi eliminată posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc.

„Traficanții de droguri de mare risc nu vor mai putea scăpa de închisoare! Este răspunsul necesar față de creșterea numărului de cauze penale având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri”, se mai arată în comunicat. De asemenea, proiectul legii „2 Mai” prevede creșterea de la 2-7 ani la 3-10 ani a pedepselor prevăzute de Legea 194/2011 pentru anumite fapte de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. „Modernizarea legislației în acest domeniu este cu atât mai importantă cu cât la finalul lui 2022, Agenția UE Antidrog monitoriza 930 de noi substanțe psihoactive (NSP). Aceste substanțe chimice, realizate în laboratoare clandestine, produc efecte mult mai grave asupra sănătății decât drogurile tradiționale, iar prețul lor este mai accesibil comparativ cu cel al drogurilor de mare risc, ceea ce le face să devină atractive de experimentat pentru tineri”, a mai transmis Gorghiu.