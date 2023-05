Brașovul are ambiții digitale. Are cel mai mare succes în Programul național Generația Tech

Brașovul își dorește să devină un pol național în domeniul IT. Aflat la a treia ediție, programul Generația Tech s-a bucurat de cel mai mare succes în orașul de la poalele Tâmpei.

Brașovul își propune să fie nu numai o destinație turistică importantă a României, ci și un pol național în domeniul IT. Pentru aceasta, Primăria Brașov a demarat în urmă cu doi ani Programul național Generația Tech, un program orientat pe dezvoltarea de competențe în domeniul digital.

Programul a ajuns la ediția a treia, în care municipalitatea își propune să pregătească minim 1.000 de tineri dornici să urmeze cursurile care le vor permite să-și dezvolte competențele digitale și IT.

„Anul trecut am avut aproape 1.500 de burse, în primul an - aproape 500. Este o creștere impresionantă și o creștere care îmi dă speranță pentru o ediție de succes, a treia, în 2023. În fiecare an am avut burse oferite și sponsorizate de către bugetul local, dar cele mai multe au fost de fiecare dată sponsorizate de mediul de afaceri. Vom merge pe acest model și anul acesta; programul va fi lansat în luna august, iar până atunci vom avea o decizie de Consiliu Local cu privire la alocarea de sume”, a declarat primarul Allen Coliban.

Mii de participanți în fiecare an

Municipalitatea își dorește ca înscrierile să înceapă în luna iunie, iar cursurile să demareze în august.

Ediția 2023 a Generației Tech vine cu introducerea unor platforme noi, a unor elemente de inovație în experiența participanților, valorificând atât beneficiile tehnologiei, cât și comunitatea care se extinde cu sprijinul partenerilor strategici.

„În primele două ediții am avut peste 3.000 de înscriși și peste 1.400 de oameni pe care i-am format, în comunitatea brașoveană, în domeniile IT, digital marketing, management de proiect. Vorbim despre 16 săptămâni în care tineri și adulți din zona metropolitană Brașov se pot forma în aceste abilități practice, după care se pot antrena împreună cu partenerii programului pentru a avea acces la oportunități de genul: o carieră în freelance, locuri de muncă mult mai bine plătite sau, de ce nu, o dezvoltare personală care le va transforma cu siguranță viața”, a precizat Medeea Katerina Petrovan, managerul programului Generația Tech.

Programul „Generația Tech“ este un program național de dezvoltare a competențelor digitale și IT, lansat în 2018 la nivel național și anul trecut și la Brașov, adresat atât absolvenților de liceu care sunt în căutarea unui loc de muncă și au nevoie de pregătire într-un domeniu de viitor, cât și tinerilor adulți interesați de o supraspecializare sau de o reconversie profesională.

Unul dintre marile avantaje ale programului este aspectul practic – competențele se obțin prin practică, de la oameni care lucrează în domeniu și alături de firme care au nevoie de aceste competențe.

Implementat în mai multe orașe din România, programul s-a bucurat de cel mai mare succes la Brașov.