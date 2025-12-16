Aeroportul de la Boboc ar putea deveni Otopeni II, cu avizul MApN

Aeroportul militar Boboc ar putea fi transformat într-unul mixt, civil și militar, care ar putea avea denumirea de Otopeni II. MApN a precizat că este nevoie de un aviz, iar decizia finală va fi fundamentată exclusiv pe interesele de apărare și securitate națională ale României.

Potrivit conducerii Primăriei Municipiului Buzău, amenajarea unui aeroport civil la Boboc ar aduce beneficii, în situația în care se află în imediata proximitate a Autostrăzii A7 și a Magistralei 500 de cale ferată. În situația unor perturbări de trafic aerian, aeroportul ar putea prelua o parte dintre zboruri. Proiectul ar putea fi realizat prin intermediul instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE).

„Noi am transmis pe SAFE, n-am primit niciun răspuns deocamdată, consider că și din punct de vedere militar este foarte important, suntem cu războiul la graniță. Sper într-un viitor destul de apropiat să avem aeroport civil la Buzău. În primul rând trebuie studiile făcute, am vorbit cu domnul Marcel Ciolacu, este de acord să începem aceste studii. Eu am făcut o propunere acolo și o spun oarecum în premieră, am făcut propunerea la Guvern ca aeroportul de la Boboc să fie Otopeni II, pentru că acum când este ceață pe București, este mult mai multă ceață decât ar fi la Buzău, acele avioane aterizează ori la Sibiu, ori la Kogălniceanu. Dacă ai aterizat la Boboc într-o oră călătorii pot ajunge la București sau în altă parte pe A7. Practic s-ar face acest terminal pe civil. Probabil în prima fază un terminal pe partea de cargo, pentru transport de marfă, urmând a doua etapă pentru călători. Dar ar fi un impuls extraordinar să cuplezi cele trei componente de transport, pentru că suntem și cu autostrada A7 practic terminată pe bucata noastră, mai este magistrala CFR 500 București-Vicșani, care va fi modernizată tot pe fonduri europeane și e posibil o parte din ea să fie băgată chiar pe SAFE, pentru că merge până la granița și bineînțeles baza aviatică de la Boboc să se transforme și în bază civilă”, a declarat, marți, primarul Constantin Toma.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, un astfel de proiecte are nevoie de o serie de avize și de o analiză detaliată, care să țină cont de interesele de apărare și securitate națională ale României.

„Pentru ca proiectul de investiție imobiliară menționat să poată fi implementat, beneficiarul are obligația legală de a solicita și obține avizul Ministerului Apărării Naționale, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și H.G. nr. 62/1996, care stabilește obiectivele pentru care este necesar avizul Statului Major al Apărării. După primirea solicitării, MApN va analiza proiectul și va decide în funcție de criteriile de compatibilitate operațională, impactul asupra spațiului aerian controlat și necesitatea menținerii securității și funcționalității unităților militare din zonă, inclusiv a Bazei Aeriene Boboc. Orice transformare a unei părți din aerodrom sau modificare a spațiului aerian trebuie evaluată cu strictețe. Decizia finală va fi fundamentată exclusiv pe interesele de apărare și securitate națională ale României”, a transmis MApN pentru Agerpres.

Aerodromul militar ar trebui legat rutier de autostrada A7 și de municipiul Buzău, pentru ca proiectul să aducă cât mai multe beneficii, a mai precizat conducerea administrației locale.