Ministerul Digitalizării și-a selectat membrii în Consiliul Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie

Ministrul Digitalizării a semnat, astăzi, ordinul de numire a membrilor Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie (COSIT). Din echipă fac parte și un cercetător român care lucrează la NASA și un profesor român de la Harvard și Oxford.

„Consiliul este un organism independent, onorific și consultativ, care va sprijini elaborarea strategiilor, politicilor publice și programelor guvernamentale care pot transforma România într-una dintre țările cele mai inovatoare și competitive. Activitatea principală a COSIT constă în a formula recomandări strategice pentru dezvoltarea cercetării, inovării și tehnologiei în România, bazate pe analiza tendințelor globale și a bunelor practici din alte țări”, se arată într-un comunicat al Ministerului Digitalizării.

Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie (COSIT) va lucra în echipe specializate la recomandări de politici publice, analize comparative ale tendințelor și evoluțiilor globale, conferințe și consultări cu alți actori relevanți.

Membrii COSIT, numiți astăzi, pentru un mandat de 2 ani, au fost selectați urmare procesului de recrutare lansat la data de 27 decembrie 2022, când MCID a publicat pe pagina de internet a instituției apelul deschis de candidaturi.

„În urma selecției realizate conform prevederilor art. 5 alin. (4) din ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21665/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea COSIT, la data de 20 mai 2023, au fost selectați primii membri ai Consiliului: Acad. Gabriel Dan Cacuci, Prof. Lucian Radu Chirieac, Dr. Ioana Cozmuța, Prof. Mihai Cucuringu, Dr. Ștefan Dascălu, Oana Geambașu, George Haber, Amb. Sorin Ducaru, Ioan Iacob, Cătălin Andrei Ilie, Dr. Mircea Iliescu, Prof. Adrian Mihai Ionescu, Mihai Lehene, Sorina Lupu, Elif Memet, Sevda Memet, Prof. Rada Mihalcea, Prof. Sergiu Pașca, Prof. Andrei Ruckenstein, Mara Florina Steiu, Dr. ing. Adrian Stoica, Prof. Ion Stoica, Dr. Denis Tudor, Dr. Ioana Zelko, Radu Cautis”, se arată în comunicatul ministerului.

Din echipa anunțată de minister face parte profesorul Lucian Radu Chireac, profesor de Patologie la Universitatea de Medicina Harvard și medic patolog la Spitalul Brigham and Women in Boston; Doctor Ioana Cozmuța, fondator și director al al G-SPACE Inc, o companie de Nou Spațiu Cosmic din Silicon Valley și fost angajat al NASA.

De asemenea, din echipă face parte și un profesor asociat al Departamentului de Statistică și profesor afiliat la Institutul de Matematică din cadrul Universității Oxford.

Sursa citată arată că „membrii au o activitate prolifică de cercetare și experiență de lucru bogată într-un mediu de inovare foarte performant”.