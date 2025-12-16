Nicușor Dan, după discuţiile cu două organizaţii finlandeze de prestigiu în domeniul cercetării şi apărării: posibil exemplu pentru Romarm

Președintele Nicușor Dan a vizitat marți, 16 decembrie, Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda, de unde a transmis că „modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm”.

„Foarte utile și aplicate discuțiile pe care le-am purtat cu două organizații finlandeze de prestigiu în domeniul cercetării și apărării.

Astăzi am vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, una din cele mai importante instituții europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanțate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deșeurilor sau silvicultura”, a transmis șeful statului pe Facebook.

Nicușor Dan a subliniat că unele dintre universitățile și firmele colaboratoare ale VTT, care oferă produse și soluții cu dublă utilizare, sunt deja în legătură cu omologi din România pentru a dezvolta proiecte în comun.

„Este un bun exemplu de cum putem folosi eficient diplomația pentru a genera rezultate economice pozitive”, adaugă acesta.

A discutat și cu reprezentanții PIA, organizația care reunește cele mai relevante companii din industria finlandeză de apărare.

Președintele a adăugat că experiența Finlandei oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei de apărare, în vederea creării de locuri de muncă bine plătite, atragerii de investiții în tehnologii de vârf, consolidării cooperării industriale în interiorul UE și creșterii exporturilor.

„Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm. Am agreat că vom facilita cooperarea dintre companiile finlandeze și cele românești din această industrie și că vom explora parteneriate într-o întâlnire comună în 2026, la București sau la Helsinki”, încheie Nicușor Dan.