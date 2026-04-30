Încă o boacănă făcută de selecționerul-problemă al naționalei de handbal a României. ANAD l-a prins în ofsaid

Selecționerul echipei naționale de handbal masculin a României din ultimii doi ani, George Buricea (46 de ani), a fost suspendat provizoriu de Agenția Națională Anti-Doping, pentru încălcarea reglementărilor în vigoare, a anunțat ANAD prin intermediul site-ului oficial.

Conform sursei menționate, Buricea a primit o suspendare provizorie din activitatea sportivă, începând cu data de 29 aprilie, pentru încălcarea reglementărilor antidoping, mai exact pentru „complicitate metoda interzisă Art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 310/2021”.

În realitate, George Buricea ar fi chemat o ambulanță pentru a acorda prim ajutor unui component al echipei naționale, în timpul unui cantonament care a avut loc la București la finalul anului trecut (30 decembrie).

Conform unor surse din apropierea echipei naționale, în absența medicului echipei naționale, în timpul unui antrenament, unui jucător i s-a făcut rău, iar medicul de pe ambulanța chemată de tehnician i-ar fi administrat o perfuzie cu vitamine.

Suspendat pentru că a bruscat un elev la Timișoara, la națională n-a știut regulamentu la time-out

Astfel, George Buricea, al cărui contract cu Federația Română de Handbal ar urma să expire chiar în aceste zile, a ajuns să fie acuzat de complicitate și facilitarea unei metode interzise de regulile antidoping.

Buricea s-a remarcat în acest sezon competițional și pentru că a fost suspendat în octombrie de Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal pentru șase jocuri și amendat cu 5.000 de lei după ce a bruscat un jucător al echipei sale de club, SCM Politehnica Timișoara, în timpul unui meci din Liga Națională.

Cu Buricea la comandă, la finalul lunii martie, naționala României de handbal masculin a suferit o rușine istorică, fiind eliminată de Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2027 chiar pe teren propriu, după ce a irosit avantajul de 5 goluri din tur și a pierdut cu 31-37 la retur.

Șocant a fost, însă, și un alt detaliu din final: selecționerul George Buricea a fost socotit principalul responsabil pentru eșec, întrucât și-a încurcat jucătorii la fix ultimul time-out cerut, fără să cunoască regulamentul!