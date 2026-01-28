Alertă sanitară în Brăila. Un bărbat de 67 de ani a murit din cauza infecției cu Listeria monocytogenes. Autoritățile anchetează sursa infectării

Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat decesul unui bărbat infectat cu Listeria monocytogenes și a deschis o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei posibile de contaminare.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila a confirmat un caz de listerioză la un bărbat de 67 de ani, din comuna Cazasu, care a murit în urma evoluției severe a infecției. Pacientul fusese internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, unde starea sa s‑a deteriorat rapid, în ciuda tratamentului medical.

DSP Brăila a anunțat că bărbatul a fost internat inițial cu stare generală alterată, febră și un tablou clinic sugestiv pentru pneumonie, dar evoluția bolii a fost nefavorabilă.

„Aducem la cunoştinţă că s‑a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea pacientului s‑a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio‑respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au transmis reprezentanții DSP Brăila.

Confirmarea infecției cu Listeria monocytogenes a fost realizată prin investigații de laborator, iar rezultatul a fost comunicat de autorități pe data de 27 ianuarie 2026, la câteva zile după decesul pacientului.

Reprezentanții DSP au precizat că au demarat o anchetă epidemiologică pentru a identifica sursa probabilă de infectare, însă până în prezent nu au fost raportate alte cazuri asociate. Ancheta urmărește să stabilească dacă transmiterea bacteriei a avut legătură cu alimente contaminate sau cu alte factori.

Cum se transmite monocytogenes

În acest context, autoritățile sanitare din Brăila au reamintit că Listeria monocytogenes este o bacterie care nu se transmite prin contact direct între persoane, ci apare în special după consumul de alimente contaminate:

* produse lactate nepasteurizate;

* brânzeturi moi (cum ar fi cele tip „soft cheese”);

* carne insuficient preparată termic;

* fructe contaminate

* alte produse gata de consum păstrate necorespunzător.

Infecția poate fi severă sau chiar mortală în rândul persoanelor vulnerabile, cum ar fi vârstnicii, gravidele și persoanele cu sistem imunitar slăbit.

Recomandări pentru populație

DSP Brăila a făcut apel la populație să respecte măsurile de igienă alimentară și să se prezinte de urgență la medic dacă apar simptome sugestive pentru listerioză, în special în grupurile vulnerabile.

Recomandările includ:

* să evite consumul de produse lactate nepasteurizate;

* să gătească complet alimentele de origine animală;

* să depoziteze corect produsele perisabile în frigider;

* să ceară asistență medicală rapidă la primele semne de infecție.