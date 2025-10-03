Cine sapă groapa altuia... Un bărbat care lucra la un loc de veci în cimitir a fost prins sub malul de pământ

Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la spital.

”Un bărbat de 47 de ani a fost salvat de pompierii militari şi voluntari după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el. Evenimentul a avut loc în această după amiază în localitatea Mlenăuţi, comuna Hudeşti”, potrivit ISU Botoşani, scrie News.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de intervenţie, membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună şi un echipaj din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

”Echipele de intervenţie au constatat că victima săpa o groapă în cimitirul din localitate, iar la un moment dat, malul s-a surpat, aceasta fiind blocată până la nivelul genunchilor”, au precizat pompierii.

Bărbatul a fost extras în siguranţă, fiind predat echipajului medical pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportat la spital.