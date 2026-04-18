Tânăr urmărit de urs în Bistrița-Năsăud. Jandarmii l-au găsit în stare de șoc, după ce şi-a abandonat motocicleta şi a fugit prin pădure

Momente de panică pentru un tânăr motociclist de 24 de ani care s-a trezit față în față cu un urs într-o zonă împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc, în județul Bistrița-Năsăud.

Un tânăr de 24 de ani a fost salvat de jandarmii din Bistrița-Năsăud, după ce a fost urmărit de un urs într-o zonă împădurită. În încercarea de a scăpa, acesta și-a abandonat motocicleta și o parte din lucruri.

Alarma a fost dată în cursul serii de vineri, 17 aprilie, în jurul orei 19:50, când tânărul a sunat la 112 și le-a spus jandarmilor că este urmărit de animalul sălbatic.

El se afla în zona împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc cu motocicleta și făcuse o oprire scurtă în momentul în care a observat ursul în apropiere. Speriat, a încercat să se îndepărteze cât mai repede de pericol. Şi-a abandonat motocicleta şi a luat-o la fugă prin pădure, renunţând pe drum, treptat, mai multe lucruri, în încercarea de a scăpa de animalul sălbatic.

Pe toată durata intervenției, jandarmii au rămas în contact telefonic cu el, încercând să-l liniștească și să-l ghideze până la sosirea echipajului.

Potrivit unui comunicat oficial al Jandarmeriei, misiunea de salvarea nu a fost deloc ușoară, deoarece zona era greu accesibilă, iar întunericul care se lăsa făcea intervenția și mai complicată.

După mai multe minute de căutări, jandarmii au reușit să îl găsească. Tânărul era în stare de șoc și vizibil epuizat, însă nu suferise răni.

După ce a fost scos din zona periculoasă, acesta a fost condus până într-un loc în care putea fi preluat de un echipaj de prim-ajutor, care l-a transportat ulterior la spital pentru investigații și evaluare medicală.