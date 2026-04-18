Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Tânăr urmărit de urs în Bistrița-Năsăud. Jandarmii l-au găsit în stare de șoc, după ce şi-a abandonat motocicleta şi a fugit prin pădure

Momente de panică pentru un tânăr motociclist de 24 de ani care s-a trezit față în față cu un urs într-o zonă împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc, în județul Bistrița-Năsăud.

Sursă video: Jandermeria

Un tânăr de 24 de ani a fost salvat de jandarmii din Bistrița-Năsăud, după ce a fost urmărit de un urs într-o zonă împădurită. În încercarea de a scăpa, acesta și-a abandonat motocicleta și o parte din lucruri.

Alarma a fost dată în cursul serii de vineri, 17 aprilie, în jurul orei 19:50, când tânărul a sunat la 112 și le-a spus jandarmilor că este urmărit de animalul sălbatic.

El se afla în zona împădurită dintre localitățile Rebrișoara și Coșbuc cu motocicleta și făcuse o oprire scurtă în momentul în care a observat ursul în apropiere. Speriat, a încercat să se îndepărteze cât mai repede de pericol. Şi-a abandonat motocicleta şi a luat-o la fugă prin pădure, renunţând pe drum, treptat, mai multe lucruri, în încercarea de a scăpa de animalul sălbatic.

Pe toată durata intervenției, jandarmii au rămas în contact telefonic cu el, încercând să-l liniștească și să-l ghideze până la sosirea echipajului.

Potrivit unui comunicat oficial al Jandarmeriei, misiunea de salvarea nu a fost deloc ușoară, deoarece zona era greu accesibilă, iar întunericul care se lăsa făcea intervenția și mai complicată.

După mai multe minute de căutări, jandarmii au reușit să îl găsească. Tânărul era în stare de șoc și vizibil epuizat, însă nu suferise răni.

După ce a fost scos din zona periculoasă, acesta a fost condus până într-un loc în care putea fi preluat de un echipaj de prim-ajutor, care l-a transportat ulterior la spital pentru investigații și evaluare medicală.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Casa poetului Mircea DINESCU a ars din temelii! Suspiciuni privind o mână CRIMINALĂ
gandul.ro
image
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
mediafax.ro
image
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
fanatik.ro
image
Căsătoria pe durată determinată, inedita propunere a unei judecătoare. Cornelia Olteanu: „Tinerii vor putea avea și o formă mai flexibilă a ideii de mariaj”
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
observatornews.ro
image
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Legea transparenței salariale. Ce drepturi noi primesc angajații și ce se schimbă la interviuri
playtech.ro
image
FCSB, victima propriei popularități! Situație delicată pentru Mirel Rădoi
fanatik.ro
image
Decizia care promite rezolvarea crizei din justiția română. Când se vor vedea efectele: „Un mesaj pe care îl așteptam de ani de zile”
ziare.com
image
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Horoscop financiar de weekend. Trei zodii primesc o sumă de bani
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Andreea Raicu semnalează pericolul din piesa „Mamacita”, lansată de frații Velea: „Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințesa Michael de Kent GettyImages 1137315486 jpg
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!