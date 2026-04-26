Trei minori, la spital după ce au fost loviți de o mașină proiectată pe un scuar, în Drumul Taberei

Trei minori au fost loviți de o mașină proiectat pe un scuar, duminică, 26 aprilie, în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Drumul Taberei din Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea unui accident pe Drumul Taberei, în apropierea intersecţiei cu Aleea Poiana Sibiului, scrie Agerpres.

„Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident în care au fost implicate două autovehicule. Din primele date, în urma impactului, unul dintre autovehicule a fost proiectat într-un grup de trei pietoni (minori), aflaţi pe scuar”, se arată în comunicat.

Instituția adaugă că patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, respectiv cei trei pietoni şi unul dintre şoferi.

În urma accidentului au fost aplicate restricţii de circulaţie pe Drumul Taberei.

„Poliţiştii rutieri au procedat la testarea unuia dintre conducătorii auto, rezultatul indicat fiind «zero». Cel de-al doilea conducător auto nu a putut fi testat din motive medicale, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea spitalicească unde a fost transportat”, informează Brigada Rutieră.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.