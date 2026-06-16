O fată lovită pe trotuar de o mașină în Bistrița-Năsăud a murit la spitalul din Târgu Mureș

O fată de 12 ani din localitatea Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, care a fost lovită luni de un autoturism în timp ce se afla pe trotuar, a murit marți la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde fusese transportată cu un elicopter SMURD.

Informația a fost confirmată pentru Agerpres de purtătorul de cuvânt al unității medicale, Mariana Moldovan.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zonă surprind momentul în care autoturismul pierde controlul și intră pe trotuar. Copila tocmai ieșea dintr-un magazin în clipa impactului, fiind lovită și purtată câțiva metri de vehicul. Victima fusese resuscitată la fața locului și era internată în stare critică, intubată și ventilată mecanic, în secția de terapie intensivă pentru copii.

În același accident au mai fost rănite o fată de 11 ani și o femeie de 31 de ani, ambele fiind transportate la spital, ulterior externate cu recomandări medicale.

„În urma evaluării clinice și paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme și escoriații la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul și piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a declarat Camelia Strungari, reprezentanta SCJU Bistrița.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, accidentul s-a produs după ce un șofer de 59 de ani din județul Botoșani ar fi pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și apoi pe trotuar, unde a lovit cele trei persoane, după care a acroșat trei autoturisme parcate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.