search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

O fată lovită pe trotuar de o mașină în Bistrița-Năsăud a murit la spitalul din Târgu Mureș

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O fată de 12 ani din localitatea Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, care a fost lovită luni de un autoturism în timp ce se afla pe trotuar, a murit marți la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde fusese transportată cu un elicopter SMURD.

O fată de 12 ani a murit la spital în urma unui accident grav. FOTO: arhivă
O fată de 12 ani a murit la spital în urma unui accident grav. FOTO: arhivă

Informația a fost confirmată pentru Agerpres de purtătorul de cuvânt al unității medicale, Mariana Moldovan.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din zonă surprind momentul în care autoturismul pierde controlul și intră pe trotuar. Copila tocmai ieșea dintr-un magazin în clipa impactului, fiind lovită și purtată câțiva metri de vehicul. Victima fusese resuscitată la fața locului și era internată în stare critică, intubată și ventilată mecanic, în secția de terapie intensivă pentru copii.

În același accident au mai fost rănite o fată de 11 ani și o femeie de 31 de ani, ambele fiind transportate la spital, ulterior externate cu recomandări medicale.

„În urma evaluării clinice și paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme și escoriații la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul și piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a declarat Camelia Strungari, reprezentanta SCJU Bistrița. 

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, accidentul s-a produs după ce un șofer de 59 de ani din județul Botoșani ar fi pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și apoi pe trotuar, unde a lovit cele trei persoane, după care a acroșat trei autoturisme parcate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
fanatik.ro
image
Cum e combătută canicula de favoritele Cupei Mondiale: medicină sportivă avansată, echipamente inovative, saună și dușuri fierbinți
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
O fostă cameristă recomandă să nu bei din paharele camerelor de hotel. Ce se întâmplă în multe cazuri
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Andreea Aradits, mesaj sfâșietor pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea din nou”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?