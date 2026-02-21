search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Momentul șocant în care vântul puternic a smuls acoperișul unui bloc din Bistrița. Patru mașini parcate au fost avariate

Publicat:

Acoperișul unui bloc din Bistrița a fost smuls de vântul puternic și aruncat peste patru mașini parcate în fața imobilului, vineri după-amiaza. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, care a înregistrat cum bucăți din acoperiș sunt luate de rafale și se prăbușesc la sol.

Acoperișul unui bloc din Bistrița a fost smuls de vântul puternic. FOTO: Facebook/Mesager24.ro
Acoperișul unui bloc din Bistrița a fost smuls de vântul puternic. FOTO: Facebook/Mesager24.ro

Nu au fost raportate victime, iar incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Conform publicației Bistrițeanul, patru mașini au fost avariate.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Bistrița-Năsăud, inclusiv un echipaj de pompieri, unul de prim-ajutor SMURD, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere a incendiilor și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița.

Incidentul s-a petrecut vineri după-amiază pe Aleea Fântânele din Bistrița. Aceasta nu este prima dată când același bloc se confruntă cu astfel de probleme. În urmă cu doi ani, acoperișul fusese smuls de vânt, provocând atunci pagube similare, fără victime.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis vineri o avertizare care semnalează un nou episod de iarnă cu ninsori puternice, strat de zăpadă de până la 20 de centimetri și temperaturi ce vor coborî până la -12 grade Celsius.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că până duminică sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ninsori și viscol.

Autoritățile recomandă populației prudență sporită și evitarea deplasărilor în condiții de vânt puternic și ninsoare.


