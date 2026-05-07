Incendiu de vegetaţie pe Valea Anieşului, în Bistriţa-Năsăud. Focul a pornit, cel mai probabil, de la o ţigară aruncată

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară pe Valea Anieşului, într-o zonă de păşune împădurită din judeţul Bistrița-Năsăud, iar pompierii şi voluntarii intervin în condiţii dificile pentru limitarea şi stingerea flăcărilor.

Potrivit autorităţilor, primele echipaje care au intervenit au fost voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii Maieru. Ulterior, după un apel la 112, în zonă au fost trimise şi echipaje de pompieri profesionişti, notează bistrițeanul.ro.

Reprezentanţii ISU Bistrița-Năsăud au transmis că intervenţia este îngreunată de terenul accidentat şi de imposibilitatea accesului autospecialelor de stingere în zona afectată.

„Având în vedere faptul că accesul autospecialelor de stingere este imposibil în zona afectată, intervenţia se desfăşoară cu autoturisme de teren şi echipamente transportabile”, au precizat pompierii.

Incendiul s-a extins pe o suprafaţă de aproximativ un hectar, iar autorităţile avertizează că există risc de propagare către alte păşuni din apropiere.

Conform primelor evaluări, cauza probabilă a incendiului ar fi o ţigară aprinsă aruncată în vegetaţia uscată.