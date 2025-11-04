Accident la o benzinărie din Bistrița-Năsăud: 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-o remorcă

Un accident rutier s-a produs marți într-o benzinărie din județul Bistriţa-Năsăud, când două mașini s-au ciocnit, iar aproximativ 1.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-un bazin aflat într-o remorcă atașată unuia dintre vehicule.

„Un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD și SVSU Teaca intervin la un accident rutier în localitatea Teaca. Din primele informații, în accident sunt implicate două persoane conștiente și cooperante”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud, potrivit News.ro.

Pompierii au precizat că, în urma impactului, motorina s-a revărsat pe suprafața amplasamentului stației de carburant: „În urma accidentului rutier s-a răsturnat o cantitate de aproximativ 1.000 l de motorină dintr-un bazin aflat în remorca unuia dintre autoturismele implicate în accident, pe suprafața amplasamentului din stația de carburant”.

Echipajele de intervenție acționează pentru limitarea efectelor poluării și pentru curățarea zonei afectate.