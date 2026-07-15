Video Un bărbat a murit după ce o bucată de lemn i-a străpuns abdomenul, la o fabrică de prelucrare a lemnului

Un grav accident de muncă s-a produs miercuri, 15 iulie, la o societate de prelucrare a lemnului din localitatea Cicârlău, județul Maramureș. Un bărbat în vârstă de 55 de ani, angajat al unității, a murit după ce a fost rănit grav în timpul desfășurării activității.

Potrivit primelor informații, bărbatul a suferit leziuni severe după ce o bucată de lemn l-a lovit în zona abdomenului.

La fața locului a fost mobilizat de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) SMURD, potrivit BAIA MARE TV

Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ o oră, însă eforturile acestora nu au avut rezultatul dorit, fiind declarat decesul victimei.

În paralel, la locul incidentului au ajuns polițiști, criminaliști și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș au fost sesizați cu privire la faptul că în incinta unei societăți comerciale, situată pe raza localității Cicârlău, a avut loc un accident de muncă.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că un bărbat, angajat al societății comerciale respective, în timp ce manipula o bucată de lemn la un utilaj de șlefuire, pe fondul unui recul, aceasta i-ar fi pătruns în zona abdomenului. Din nefericire, echipajul medical care a intervenit la fața locului a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei”, a precizat IPJ Maramureș.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Amintim că, în aprilie, un tânăr în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident de muncă produs pe o stradă din municipiul Slatina. Angajatul a sfârșit strivit de un vehicul de mare tonaj.

În decembrie 2025, patru bărbați au fost implicați într-un accident de muncă produs în Dana 5 a Portului Constanța, iar doi dintre ei au murit.