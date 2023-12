Tripleții abandonați în Maternitatea din Baia Mare au petrecut primul lor Crăciun în noua familie

Cei trei copilași născuți în noiembrie și abandonați în spital de mama lor au avut parte de primul lor Crăciun în noua familie. Gabriel, Mihai și Gabriela sunt prea mici să înțeleagă ceva la nici două luni, însă pentru familie a fost foarte important să-i aibă aproape.

Cei trei micuți au fost luați în scurt timp de o familie iubitoare, o femeie de 53 de ani și fiica sa de 34 de ani, care i-au luat în plasament pe tripleți. A fost primul Crăciun cu „casa plină”, spune tânăra.

„A fost foarte frumos, cum e la Crăciun când ai casa plină”, spune tânăra de 34 de ani care a devenit mamă pentru Gabriela.

Întrebată despre cum le merge tripleților, ea a răspuns zâmbind: „Cresc, mănâncă, dorm. Sigur că mai fac și scandal, că așa e normal, mai ales Gabriela, ea și când mănâncă, gângurește. Ea a fost cea mai micuță. Dar acum a luat bine în greutate, are 3,4 kilograme”, povestește tânăra mamă.

Sesiune foto cu familia, de Crăciun

Programul de Crăciun a fost unul special, având în vedere că familia are acum șapte copii, dintre care cinci sunt în plasament.

„De Crăciun am așteptat Moșul, am fost la colindat, am împodobit bradul, am făcut sesiune foto în familie. La sesiunea foto au participat și cei mici. Avem o poză care va fi un tablou cu toți”, mai povestește ea.

Însă la fel ca pentru orice gospodină, sărbătorile au venit cu multă treabă prin casă. Pentru a se adapta, familia a trebuit să se reorganizeze.

„De Crăciun am avut mult de muncă. Mai ales ei fiind micuți, vă dați seama că nu-i ușor. Dar e o plăcere până la urmă, e o satisfacție să-i vezi în fiecare zi progresând câte puțin. Acum încep să fie atenți când vine cineva lângă ei. Când i-am adus... erau prea mici, nu reacționau la nimic. Acum vor numai în brațe, mai ales Gabriela. Că tati așa a obișnuit-o. M-a ajutat de sărbători, el stătea cu copiii și a obișnuit-o așa și acum vrea numai în brațe”, mai povestește ea.

„Toată familia s-a acomodat”

Deși acum e o familie și mai numeroasă, ea spune că toți din casă s-au adaptat la noua formație și că totul decurge cum nu se poate mai bine.

„Toată familia s-a acomodat foarte bine cu ei, mai ales copiii, în special Sofia, care a fost cea mai mică până acum și era toată atenția asupra ei. Acum s-a obișnuit că ea e mai mare puțin (are trei ani jumătate) și că ei sunt bebeluși”, mai povestește ea.

Familia are, în total, șapte copii, dintre care cinci sunt luați în plasament, iar doi sunt ai tinerei care a devenit mama Gabrielei. Cea mai mare dintre ei are deja 18 ani, însă a rămas în familie, pentru că, așa cum spun ei, nu i-a lăsat sufletul să o lase să plece, până când nu va fi pregătită să-și ia viața în propriile mâini.

De altfel, tânăra spune că și-a dorit mereu o casă plină de copii, ea fiind singură la părinți. „Mereu îi spuneam mamei că mie îmi trebuie mulți copii. Dacă n-am putut avea mai mulți, m-a binecuvântat Dumnezeu cu alți copii”, mai spune ea.

Tripleții au fost născuți prematur, motiv pentru care au rămas ceva mai mult timp în spital. Gabriela a fost cea mai micuță, astfel că ea a ajuns acasă în noua familie și mai târziu, până când a reușit să ia în greutate suficient ca să fie exernată.