Stație de carburanți, sancționată pentru pompa de benzină la care a curs motorină. Aproape 100 de băimăreni au alimentat greșit

O stație de carburanți din Baia Mare a fost sancționată cu suma de 10.000 de lei, pentru că la pompa de benzină a curs motorină. Aproximativ 100 de clienți au avut nevoie de reparații la mașină după ce au alimentat acolo.

Sesizările au început să curgă atât la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Maramureș, cât și la oepratorul economic.

„Am aplicat o sancțiune de 10.000 de lei, după ce inițial am oprit pompa respectivă; am oprit livrarea. Am prelevat probe și la verificare s-a constatat că era amestec (benzină cu motorină, n.r.)”, a precizat Dacian Manoliu, comisarul-șe adjunct al CJPC Maramureș.

El a mai precizat că au primit mai multe reclamații în acest sens, dar și mai multe sesizări telefonice. „La noi au ajuns mai multe reclamații, 7-8, scrise, plus sesizări telefonice. I-am îndrepta pe toți reclamanții, și cei care au fost prejudiciați în ziua aceea, să se îndrepte spre operatorul economic, care ne-a asigurat că va face toate demersurile necesare pentru a-i despăgubi”, a mai precizat comisarul-șef adjunct al CJPC Maramureș.

Clienți despăgubiți de agentul economic

Potrivit unor surse, clienții care au avut nevoie de reparații la mașini după ce au alimentat motorină în loc de benzină au primit deja despăgubiri din partea agentului economic.

Deocamdată nu e clar cine se ocupă de alimentarea în tancurile de produse petroliere ale stației, dacă e șoferul care a transportat marfa sau operatorul din stația de carburanți. Aceleași surse arată că acolo se desfășoară o anchetă internă.

De asemenea, aceleași surse arată că la stația de carburanți au ajuns aproximativ 100 de solicitări de despăgubiri.

Specialiștii spun că, în cazul în care pui motorină în loc de benzină în rezervorul unei mașini, nu va exista suficientă compresie, iar motorul nu va porni sau va merge foarte prost și zgomotos. După alimentarea greșită, în maxim doi-trei kilometri, motorul se va opri, spun cei care au trecut prin această experiență. Ei spun că tot conținutul rezervorului trebuie eliminat și, în cele mai multe cazuri, e nevoie de o curățare a injectoarelor, a pompei de benzină și a instalației.

Pagubele, destul de însemnate

Toată această operațiune poate să ridice costuri destul de mari.

„Depinde cât a mers motorul. Dacă s-a încălzit motorul și e forțat, acesta poate fi distrus. Dar în astfel de cazuri e necesar să fie curățat tot sistemul, filtrul de benzină, tot. E dat jos rezervorul și trebuie aspirată toată motorina, se înlocuiește filtrul și apoi sepune benzină și abia apoi se văd pagubele, după ce se pornește mașina. În funcție de mașină, cheltuiala poate ajunge de la câteva sute de euro, până la o mie sau chiar peste, dacă daunele sunt mai mari”, a explicat Adi Bob, un inginer mecanic de la un service auto.

Compania nu a răspuns până în acest moment solicitării ziarului „Adevărul“ cu privire la incidentul care s-a produs.