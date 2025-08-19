Moment istoric în fotbal. Strasbourg, echipă din Franța, a folosit doar jucători născuți în mileniul 3

Strasbourg, club francez de fotbal din Ligue 1, a pus capăt secolului XX. A introdus pe teren doar jucători din mileniul trei. Vârsta medie a fost de 20,5 ani.

Duminică, Strasbourg, în deplasare la Metz, în prima etapă din Ligue 1, a jucat doar cu jucători născuți în al treilea mileniu.

Pentru prima dată, într-un meci dintr-una dintre primele cinci ligi din Europa, o echipă nu a jucat cu jucători din secolul XX, cei născuți în secolul marilor ideologii și al marilor descoperiri, ci doar cu Zoomeri, copii ai Generației Z, născuți cu o tabletă în mână.

Este un moment socotit istoric. Strasbourg a tras simbolic cortina asupra secolului XX, care a făcut din fotbal ideologia de masă supremă, secolul lui Pelé și Maradona, al Cupei Campionilor.

Strasbourg a câștigat cu un gol al argentinianului Panichelli, în vârstă de 22 de ani, „veteranul” grupului. Vârsta medie a lotului este de 20,5 ani. Clubul francez are mulți jucători tineri talentați împrumutați de la Chelsea, cu care împarte proprietatea.