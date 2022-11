Polițista Pamela Kiss, campioană la culturism. Cum se împarte între meserie și pasiune

Pamela Kiss din Maramureș consideră că disciplina și ordinea constituie ce au în comun munca ei și sportul pe care îl practică. Abia după 40 de ani a început să participe la concursuri și să câștige.

Pamela Kiss, de 43 de ani, este originară din Sighetu Marmației, Maramureș, și de 12 ani este polițistă de frontieră la Poliția de Frontieră Sighetu Marmației. A lucrat mai mulți ani chiar la supraveghere pe fâșia de la Valea Vișeului. A practicat sportul de când se știe, dar din 2014 a trecut la culturism. Și de atunci n-a mai renunțat, iar acum este campioană la culturism.

În prezent, Pamela lucrează la Compartimentul Tehnico-Administrativ de la Petea, iar în timpul liber este împătimită a culturismului, ceea ce i-a adus titlul de campioană la culturism. Practică acest sport din 2014, iar din 2017 participă la campionate. Dacă la primele concursuri nu s-a evidențiat prea mult, din 2019 a început să câștige concurs după concurs.

De trei ori campioană la culturism

Cele mai recente rezultate au fost cele obținute la Campionatele Naționale de Culturism și Fitness, competiție desfășurată în toamna acestui an, la Sibiu. Pamela Kiss a cucerit aici titlul național la Seniori Women Phisique și la Matser Women Phisique. „E a treia oară când am câștgat locul I. În 2019 Campionat național, apoi Cupa României și iar Campionat național”, explică ea.

Sportivă pasionată, Pamela Kiss adoră sporturile care implică forță. „Îmi plac motocicletele, de atfel am și conduc o motocicletă. Am avut mașină de raliu – soțul meu a fost pilot de raliu - și am cart. Sunt pasiuni care în general sunt considerate masculine, dar mie îmi plac”, spune ea, susținută de soțul ei în tot ce face.

Dar a practicat și handbal sau atletism, automobilism sau karting. În orice ramură a activat, a ajuns să obțină rezultate foarte bune.

Și-a descoperit pasiunea pentru culturism

După ce a făcut mulți ani aerobic, într-o zi a decis că nu mai vrea să transpire și vrea să obțină o formă frumoasă a corpului ei.

Se antrenează cu multă sârguință și face eforturi foarte mari înainte de concursuri. De altfel, restricțiile încep cu câteva luni înainte. Pentru asta trebuie să fie foarte disciplinată și ambițioasă, ceea ce este un element comun în munca ei și în sportul pe care-l practică.

În perioadele de pregătire dinaintea concursurilor, când, timp de 14 săptămâni, urmează un regim spartan fără de care nu ar obține rezultatele extraordinare pe care le-a contabilizat până acum. „Cel mai mult sufăr, în acea perioadă, că nu pot să consum fructe. În rest, nu pot spune că este atât de greu, fiindcă am un obiectiv clar, care mă încarcă pozitiv și mă motivează”, spune Pamela.

Însă pentru proba la care concurează ea, important este să se poată vedea fiecare fibră, pe lângă forma musculaturii, motiv pentru care în ultimele zile nici apă nu mai bea.

„Când e vorba de pregătire pentru competiție, deja acolo trebuie să renunți la multe lucruri, ieșitul în oraș, capuccino, o prăjitură, o înghețată cu fetele - nici vorbă. Cu trei luni înainte de competiție, trebuie să spun stop la orice de acest fel. Nu mai pot ieși seara la un pahar de vin, nu mai mănânc la restaurant, totul este gătit acasă, de noi, mâncarea este cântărită, controlată, gătită în abur la cratițe speciale, pentru că așa își păstrează nutrienții”, mai explică ea.

Perseverența, secretul ei

Pamela Kiss vorbește cu modestia campionilor care au muncit în permanență pentru rezultatele remarcabile pe care le-au atins - despre pasiune, perseverență, disciplină și susținere. Pasiunea este cea care o motivează în fiecare zi să intre în sala de pregătire. Indiferent de anotimp, de perioadă din an ori de alți factori externi, în programul ei zilnic este un loc bine păstrat pentru antrenamente.

Viața din afara orelor de program la Poliția de Frontieră o împarte, cu bucurie, alături de soțul ei, între motociclism, automobilism, natură și animale – de altfel, au patru câini acasă de care au grijă amândoi. Altfel, Pamela este un om vesel, care se bucură de fiecare zi și care a câștigat admirația tuturor.