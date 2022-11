Fiul lui Ștefan Bănică Jr., în juriul unui talent-show pentru copii, la TVR

Copiii talentaţi se întrec la „Vedeta familiei“, noul concurs muzical care începe din 3 decembrie de la Televiziunea Publică.

Matilda Pascal Cojocăriţa, Elena Gheorghe şi Radu Ştefan Bănică jurizează prestațiile micuților care participă la talent-show-ul , „Vedeta familiei“, transmis la TVR 1, din 3 decembrie, în fiecare sâmbăta, de la 10.00.

Sunt talentaţi, energici şi ştiu exact ce îşi doresc. Au o atitudine de învingători şi vin cu paşi repezi din urmă, ameninţând cu detronarea din topurile muzicale a starurilor în vogă. Fiecare dintre ei este, deocamdată, „Vedeta familiei“, dar în curând ei vor fi cunoscuţi de o ţară întreagă.

În noul talent-show, protagoniştii sunt copii între 5 şi 11 ani care vin să arate că talentul se moşteneşte. Îi vom cunoaşte, pe rând, în fiecare sâmbătă dimineaţă, de la ora 10.00, unde vor fi introduşi în scenă de Florina Constantinescu şi Laurenţiu Niculescu.

În fiecare ediţie, timp de o oră şi jumătate, trei concurenţi participă la trei probe complexe, în care trebuie să impresioneze prin vocea lor: o probă care îi ajută pe cei mici să se acomodeze mai uşor cu atmosfera concursului, ce presupune interpretarea unei piese alături de un membru al familiei, o probă în care tinerii artişti sunt pe cont propriu pe scena emisiunii, cântând o melodie la alegere, respectiv o probă ce îi provoacă să ne arate că pot face faţă cu succes şi unei melodii care îi scoate din zona de confort.

De la masa juriului, Matilda Pascal Cojocăriţa, Elena Gheorghe şi Radu Ştefan Bănică analizează prestaţiile concurenţilor, dar îi şi ajută cu sfaturi folositoare pentru cariera pe care îşi doresc s-o îmbrăţişeze.

→ Imaginea 1/5: Vedeta familiei 1 la TVR1 jpg

„«Vedeta familiei» este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am avut în TVR. Este acel gen de emisiune care te ţine în faţa televizorului. O emisiune în care descoperim copii talentaţi, cu familii iubitoare, care îi susţin, o emisiune care te emoţionează prin gingăşia şi puritatea micilor concurenţi, care ne arată că, deşi au vârste fragede, sunt ambiţioşi, curajoşi şi pot aborda orice gen muzical. Momentele lor arată ca mici spectacole, concerte ale unor viitoare superstaruri. Decorul este plin de viaţă, juriul este minunat, iar concurenţii sunt delicioşi. Mi-am dorit de foarte mult timp să prezint o astfel de emisiune, aşa că pot spune că mi s-a îndeplinit un vis“, ne spune Florina Constantinescu.

„Pentru prima dată, după ce am semnat producţia muzicală pentru emisiuni de succes ca «Surprize-Surprize», «X Factor», «Te cunosc de undeva», am rolul de moderator, împreună cu vedeta TVR Florina Constantinescu. Mă bucur să mă întorc în Televiziunea Română, locul unde am debutat, cu aproape 30 de ani în urmă, la «Şcoala Vedetelor». Consider că lucrurile sunt ciclice: am simţit mereu nevoia să dau ceva înapoi televiziunii de la care am pornit, iar ocazia a venit acum, după ce am acumulat experienţă în mai toate televiziunile de la noi. Sper ca atitudinea mea pozitivă şi energia bună să fie un plus la «Vedeta familiei»“, a spus Laurenţiu Niculescu.