Invenția unui român care promite reducerea la jumătate a facturii de gaz

Invenția inginerului Dumitru Matei poate reduce facturile la gaz cu până la 70%. Rezultatele de până acum indică economii la consumul de gaze de la 40% până la 67%.

El spune că, de fapt, nu e o invenție, ci un concept care se numește „Energia cea mai ieftină este cea economisită” și lucrează la asta de mai bine de șapte ani. Vechiul concept a adus o economie de până la jumătate din consumul de gaz, însă recent, acesta a fost îmbunătățit, iar rezultatele sunt spectaculoase.

„Am brevetat-o în 2020. Atunci am avut o singură lucrare mică la Primăria din Mireșu Mare. După ce a văzut primarul ce economie se face, a cerut și la școală. Calculul nostru a fost că perioada de investiție se va recupera într-un an și jumătate, doi ani. Dar de când s-au shimbat regulile pieței (prețurile, n.red.), se recuperează în cel mult trei luni”, explică el.

Folosește robineți termostatici

Mecanismul, spune el, folosește robineți montați pe calorifere, pe înțelesul tuturor. Aceștia blochează temperatura setată în calorifer, dar oferă aceeași putere de încălzire la toate caloriferele conectate la aceeași centrală. Însă pentru cei avizați, explicațiile sunt mult mai tehnice.

„Sistemul logistic realizat cu robineți thermostatici cu gaz lucrează în mod diferențiat, (închide/deschide agentul termic pe circuitul de încălzire, realizând o echilibrare automată a instalației de încălzire ceea ce duce la uniformizarea termică pe elemenți și implicit scăderea dramatică a timpului de funcționare al centralei. Economia realizată în acest sistem poate varia în plajă de 35-50 % la combustibilul consumat, implicit la costul facturii”, explică el.

Deși calculele arată o economie de până la 55 %, în realitate, experiența a dovedit economie de 67%.

„Am implementat la o întreprindere mare din Maramureș la care am redus consumul de la 20 mc/oră la 7,5, adică 67%. Ei și-au recuperat investiția în 24 de zile. La două hale cu 3.700 mp, investiția a fost 52.000 de lei. Și factura s-a redus de la 100.000 de lei la 33.000 de lei”, explică el.

Recomandarea inginerului pentru a economisi gazul

În plus, inginerul și omul de afaceri mai are o recomandare pentru a economisi gazul. El spune că atunci când afară e foarte frig și vrem să aerisim camera, cel mai recomandat este să oprim caloriferul, cât timp ținem geamul deschis.

„Dacă deschizi geamul și centrala merge, în 10 minute va consuma gaz cât într-o oră, cu geamul închis”, mai punctează el.

Dispozitivul pe care îl folosește este produs în Danemarca și este o variantă inovatoare și îmbunătățită.