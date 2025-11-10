Descoperire macabră la Bârlad. Un craniu uman a fost găsit de o femeie care culegea ciuperci

Descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care era la cules de ciuperci în zona lacului Prodana a găsit, printre frunzele uscate, un craniu uman într-o porțiune împădurită.

Femeia a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid încercuită de polițiști și criminaliști, care au început cercetările la fața locului.

Potrivit unor surse din anchetă, una dintre ipotezele luate în calcul este că rămășițele ar putea aparține unui bărbat dispărut în urmă cu aproximativ două luni, cunoscut pentru faptul că ar fi incendiat mașina unui polițist din Bârlad, după care a dispărut fără urmă.

Identitatea exactă a victimei urmează să fie stabilită prin expertiză medico-legală și teste ADN.

„Astăzi, 8 noiembrie 2025, la ora 15.30, Poliţia Municipiului Barlad a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în municipiul Bârlad, intr-o zonă împădurită de lângă lacul Prodana, a fost găsit un craniu ce pare a fi uman. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare (...) care derulează activităţi specifice în vederea stabiliriiprovenienţei corpului biologic, stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilorlegale”, a transmis IPJ Vaslui.

Cazul este instrumentat de Serviciul de Investigații Criminale Vaslui.