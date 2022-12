A renunțat la „visul american” și s-a întors în România. Povestea pensiunii dintr-un cătun izolat în splendoare

După 26 de ani petrecuți în Statele Unite ale Americii, Virgil Marchiș s-a întors definitiv acasă, în Maramureș, unde și-a făcut o pensiune împreună cu femeia iubită. Spune că nu s-ar mai duce în America decât în vizită și doar alături de partenera lui.

La aproximativ 15 minute de mers cu mașina din Baia Mare se află comuna Coaș. Deși la prima vedere nu promite locuri spectaculoase, odată ce străbați localitatea, ajungi la marginea unei păduri ce începe să-ți trezească curiozitatea. Un mic indicator spre „Întrerâuri” îl face pe turist și mai curios. Practic, intri în pădure, însă mergi pe un drum asfaltat, ceea ce te face să prinzi curaj. Și totul începe să capete sens. O mulțime de case de vacanță, din lemn sau zidărie, încep să apară unele după altele. Nici nu e de mirare, judecând după cât e de spectaculos locul.

Dar dacă vrei să vezi și mai mult, mergi mai adânc în pădure. Asfaltul se va termina, dar drumul continuă prin pădurea în care se mai aud doar susurul apei și ciripitul păsărelelor. Iarna, înainte să cadă ninsoarea, nu e cel mai bun moment ca imagine, însă trădează foarte ușor cât de frumos poate fi vara, când totul e verde, sau iarna, când totul e alb.

Alte case de vacanță, unele transformate în pensiuni, aduc turiști din toată țara, dornici să petreacă măcar câteva zile într-o oază de liniște, unde nu este nici semnal la telefon, decât în anumite puncte.

Aici, în creierul munților, Virgil Machis și-a transformat căsuța de vacanță în pensiune, după ce a trăit 26 de ani în America.

A trăit visul american

Ajuns la 59 de ani, maramureșeanul povestește că a trăit visul american. A plecat în 1996, la 32 de ani, cu un ansamblu de dansuri țigănești – care de fapt se numea Ansamblul Nicovala – un ansamblu indo-european.

„Noi ne-am dus <cultural> acolo și am dansat, că eu știam să dansez. Cu Cioabă ne-am dus. Cu o formație. În Florida am luat locul II, pentru că ne-au întrecut brazilienii. Am fost opt care am dansat”, relatează maramureșeanul. Însă meseria lui de bază era cea de ospătar, în momentul în care a decis să lase totul baltă și să plece pest Ocean.

Când a ajuns acolo, pe 22 decembrie, i-a fost foarte greu. „Era Crăciunul. Mi-a fost așa de greu! Mă întrebam oare după ce am venit! Dar mă lăsasem de serviciu, eram deja divorțat. Nu mai era cale de-ntors”, își mai amintește el.

Și pentru că a rămas ilegal acolo, 11 ani nu a putut veni în țară. Mai târziu, însă, a reușit să-și aducă și copiii, care aveau 7 și 9 ani la acea vreme. Acum sunt mari și l-au făcut bunic.

După ce a muncit în construcții, a reușit să-și facă o firmă a lui și a început să trăiască visul american. A început să vină în țară an de an și să petreacă sărbătorile aici. De anul trecut, a venit definitiv în țară, transformând într-o pensiune casa de vacanță pe care o construise de câțiva ani.

„Anul trecut, am venit acasă cu totul, am lăsat compania copiilor și ne-am gândit că împreună (n. red. - cu partenera sa) să deschidem aici pensiune. Am făcut-o acum opt ani, ca o casă de vacanță”, mai spune el. Chiar dacă nu a decurs totul ca la carte și s-a readaptat mai greu la sistemul din România, spune că nu regretă nimic.

„Mi-a fost de ajuns cât am lucrat acolo”

Întrebat de ce a venit definitiv, răspunsul lui a venit simplu. „Mi-a fost foarte dor de țară”. Prin „țară” nu înțelege un patriotism de fațadă, ci căldura oamenilor, locurile unde a trăit, familia lărgită pe care o are aici și mâncarea de aici, „mai gustoasă și mai sănătoasă” decât în America.

„Mi-a fost de ajuns cât am lucrat acolo. Cel mai mult mi-au lipsit locurile astea. Maramureșul”, mai spune el.

Și-au transformat căsuța de vacanță în pensiune, iar acum vin la el turiști din toată țara. Și nu e de mirare, având în vedere cât de spectaculos este locul în care este amplasată și liniștea deplină de aici.

„Avem un foișor afară, unde sunt toate condițiile să poată face grătar sau să poată servi masa. Este și închis (cu folie, n.red.) pentru iarnă. Însă există și bucătărie în casă, unde sunt toate condițiile pentru a lua masa în condiții foarte bune. Dacă nu vor să gătească, își pot comanda de la restaurantul din Coaș”, mai spune el.

Ciubărul, „piesa de rezistență”

„Piesa de rezistență” a locului este ciubărul cu apă încălzită. „Am adus apa (sărată, n.red.) de la Ocna Șugatag. Cu greu, dar am reușit să o aducem”, mai relatează el, amintindu-și cât de dificil a fost să o transporte cu cisterna până la locul aproape inaccesibil pentru o mașină mare.

Și nu doar atât, dar cei care îi trec pragul pot face drumeții, inclusiv de sărbătorile care se apropie cu pași repezi, dar și plimbări cu sania trasă de cai. Pentru cei mai curajoși există, în vecini, posibilitatea să închirieze ATV-uri.

Dincolo de toate aceste posibilități, liniștea din jur, aerul curat din mijlocul pădurii și sunetul apei din apropiere aduc, de departe, cele mai multe beneficii celor care vin în aceste locuri.

„Vin unii și ne spun că ei sunt obișnuiți să se trezească dimineața devreme. Dar când venim la ora 10.00 să încărcăm centrala (pentru a asigura încălzire și apă caldă, n.red.), toată lumea doarme. Apoi ne spun mirați că nu știu ce li s-a întâmplat, că nu au mai avut așa somn profund de mult și că au dormit foarte adânc”, povestește partenera de viață a maramureșeanului.

Desigur, adaugă femeia, cu siguranță, aerul curat și viața în mijlocul naturii reușesc să-i „decupleze” complet pe oameni de tumultul orașelor.