Povestea lui Răzvan din Idicel: „Poate că în străinătate eram mai bogat, dar sunt fericit că pot să fac ceva la mine acasă” VIDEO

Afacerea lui Răzvan Rusu a început într-o gospodărie din Idicel Pădure, „satul unde se termină lumea”, cu un ceaun și 50 de kilograme de cirește. Acum produce zeci de mii de borcane cu bunătăți tradiționale tot la ceaun și n-ar face asta în altă parte pentru nimic în lume.

Sătenii din Idicel Pădure, un sat pitoresc aflat între coline în județul Mureș, spun că aici se termină lumea. Drumurile se termină brusc după ultimele gospodării sau se pierd în păduri.

De pe unul dintre dealurile din Idicel a ajuns, în 2012, într-o zi de mai, pe când avea puțin peste 20 de ani, și era masterand la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj, a ajuns Răzvan Rusu în gospodăria doamnei Veronica.

Tânărul înalt, slab, pe care-l vezi aproape întotdeauna cu un zâmbet timid pe față, a dorit să înceapă o afacere la țară de la „firul ierbii”. A avut de făcut două săptămâni de practică pentru facultate și le-a petrecut la Idicel muncind ziua la vaci, la o familie din sat, iar seara, făcând chestionare printre săteni și întrebându-i ce afacere cred ei că ar merge în zonă.

„Apoi ceva din fructe, că sunt atâtea fructe ce nu se folosesc aici”, i-a spus doamna Veronica și a crezut-o. Când a venit vremea cireșelor s-a întors la ea și i-a cerut s-o primească în gazdă: „Vin mâine și facem dulceață.”

A pus hârtii prin tot satul: „cumpăr cireșe”. În prima zi nu a venit nimeni, dar a două zi, un localnic le-a adus 50 de kilograme. Așa s-a apărut primul lot de „Dulceața lu Răzvan”. A făcut-o după o rețetă tradițională, fără grabă, la ceaun din curtea doamnei Veronica.

Și acum, când produce zeci de mii de borcane de dulceață și zacuscă pe care le găsești și în cele mai mari lanțuri de supermarketuri din țară, tot la ceaun le face, și tot manual. Nu vrea să aducă utilaje, în care să pui într-o parte fructele și să-ți iasă pe cealaltă dulceața gata ambalată, pentru că spune că s-ar pierde farmecul care l-a atras pe el la Idicel: „S-ar pierde sălbăticia de aici, p-aici te rupi de tot, nu ai nici semnal la telefon. Oamenii sunt calmi”.

A început afacerea cu doi angajați, el și doamna Veronica, și acum lucrează cu 13 localnici. Brandul lui, „Răzvan din Idicel” are motto-ul „produse românești cinstite”.

Răzvan a răspuns la întrebarea „Adevărul” De ce cred în România?

„Poate ar fi fost mai ușor și aș fi fost mai bogat într-o altă țară, dar”

A fost în străinătate și are rude și cunoscuți acolo, dar Răzvan care are acum 32 de ani a spus că nu ar pleca din țară.

„Poate ar fi fost mai ușor și aș fi fost mai bogat într-o altă țară, dar fericirea, și liniștea, și oportunitatea de a face ceva de la zero pentru noi și pentru țara noastră e un ideal mai mare. Sunt fericit că sunt român și pot să fac ceva la mine acasă”, explică tânărul.

El crede că nu ar fi mai fericit nicăieri decât la Idicel Pădure, pentru că acesta este locului unde poate să-și creeze propriul univers, propria casă. Spune că viața de antreprenor în România îi ocupă mai tot timpul, dar „faptul că trăim într-o țară unde este foarte multă nevoie de dezvoltare, de idei noi, de foarte multă muncă ne oferă și o oportunitate grozavă”.

Întrebat dacă este fericit în România, Răzvan a spus: „Am o familie frumoasă și un business care crește, e bine și sunt multe momente, mai ales la Idicel, când sunt fericit.”

Adevărul: „Povestește-mi te rog despre parcursul tău antreprenorial. Când ai început să te gândești să deschizi o afacere? De ce ai ales domeniul produselor tradiționale? Cum a fost la început? Care a fost cea mai grea provocare? Când au început lucrurile să meargă mai bine, să fii mai liniștit?

Am început din facultate, eram la master agrobusiness în primul an la Cluj și îmi doream să fac ceva practic, să dezvolt ceva din nimic, așa am ajuns în Idicel Pădure, loc în care nu am mai fost până atunci și pur și simplu am simțit că este un loc unde pot să fac ceva, pornind de la fructe, era cel mai la îndemână, chiar dacă nu eram pregătit deloc pentru așa ceva. Dar ambiția de a reuși a fost mai mare și mi-am dorit să fac tot posibilul să realizez ceva. Parcursul a fost și este plin de provocări, iar de liniște încă nu poate fi vorba, chiar dacă au trecut zece ani de când am început, însă cred că asta mă ține activ și concentrat, nu trebuie să fie ușor, trebuie să fie provocator. Cred totuși că răbdarea este cea mai mare provocare, ai nevoie de foarte multă că să poți să te dezvolți natural și sănătos.

„Ce am dezvoltat la Idicel Pădure este mai mare decât orice dorință de a mea de a pleca”

Ai rude, prieteni, care au plecat în străinătate? Nu ai fost tentat să pleci în străinătate, să-ți faci acolo un rost?

Am fost tentat și am rude și prieteni plecați, dar ce am dezvoltat la Idicel Pădure este mai mare decât orice dorință de a mea de a pleca în străinătate, acolo noi facem mâncare bună, suntem o echipă de localnici și ne facem un ecosistem sănătos, care doar aici se poate face, afară e greu, pentru că în final cumva tot străin ești, cel puțin asta cred eu. Dar în aceasi măsură nu știu cum ar fi fost să fi plecat afară, poate eram mai liniștit, că tot veni vorba.

Cu câți angajați ai pornit la drum și câți ai acum? Foarte mulți antreprenori din România se plâng de faptul că nu găsesc oameni care să muncească. Tu găsești?

Am pornit doar doi, eu și tanti Veronica, în primul an doar noi doi am făcut dulceață, apoi s-au tot mai adăugat, iar în prezent suntem 13, doamne și tinere din sat, dar și din satele din jur. Este greu întradevăr, dar în comunitățile mici lucrurile se desfășoară puțin diferit și până acum nu am întâmpinat mari probleme. Noi ne dorim să rămânem o companie mică de familie și cred că o să găsim oameni care să ni se alăture în munca de zi cu zi pe care o facem la Idicel Pădure.

„Sunt multe momente, mai ales la Idicel când sunt fericit”

Care este cheia reușitei în domeniul tău de activitate?

Mâncarea bună și perseverența, dacă faci un produs bun și ai răbdare cu el, poți să reușești, acum depinde și cum măsori reușita, dar cred că lumea e mulțumită și noi la fel că putem de la an la an să ne dezvoltăm.

De ce ar trebui să cumpărăm de la producătorii locali?

Cred că aici e decizia fiecăruia să aleagă pe baza preferințelor și bugetului de care dispune, noi ca producători ne străduim să facem un produs cât mai bun și gustos, ce implică o muncă manuală, ingrediente de calitate și o comunitate care se bucură de dezvoltare.

Cum este viața ta de antreprenor în România?

Una plină și fără prea mult timp de alte activități, dar mă ține pasiunea pentru ceea ce facem și asta în momentele cheie chiar contează, ușor nu e, dar îmi place mult ceea ce fac. Eu nu am avut un job înainte că să pot să compar, am fost tot timpul antreprenor și atunci nu îmi dau seama exact cum este altfel, doar viața asta o am și asta o trăiesc.

Ești mulțumit de viața pe care o duci în țară? Ești fericit?

Am o familie frumoasă și un business care crește, e bine și sunt multe momente, mai ales la Idicel când sunt fericit.

Unde îți vezi copii când se vor face mari? În țară sau în altă parte?

Deocamdată fetița mea este la Reghin la gradiniță, la secția germană și poate o să ajungă în vreo țară străină la studii, dar mi-ar plăcea să se întoarcă și să mă ajute în ceea ce am creat la Idicel, ar fi cu adevărat ceva important pentru mine, dar e viața ei și o să hotărască ce vrea să facă.