Orașul din România unde transportul public este mult mai solicitat după scumpirea carburanților. „În perioada următoare acest trend se va menţine”

În Arad, numărul persoanelor care folosesc transportul public a crescut în ultimele două săptămâni, reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP) fiind de părere că acest lucru este influențat de scumpirea carburanților.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat luni, 23 martie, pentru Agerpres, că deocamdată s-a constatat o creştere medie de 15% a numărului de călători din tramvaie şi autobuze, conform vânzărilor de bilete şi datelor înregistrate de echipamentele din vehicule.

El a precizat că nu s-a impus suplimentarea tramvaielor sau autobuzelor, dar că această măsură nu este exclusă în următoarea perioadă.

„Până astăzi nu s-a ajuns la un grad de ocupare a locurilor care să necesite mărirea capacităţii de transport. Avem o creştere medie de 15%, cu un interes ceva mai mare la tramvaie.

Estimăm că în perioada următoare acest trend se va menţine, iar după vacanţa de Paşte va fi mai vizibilă aglomerarea mijloacelor de transport”, a declarat Claudiu Godja.

Potrivit datelor CTP Arad, în jur de 80.000 de călători plătitori sunt înregistraţi săptămânal, însă mai multe categorii de persoane beneficiază de gratuităţi, astfel că acestea nu sunt incluse în statistici.

Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților marți, 24 martie. Decizia va fi luată prin Ordonanță de Urgență. Pe perioada situației de criză vor fi instituite mai multe măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni.

Statul limitează adaosul comercial la benzină și motorină pe întreg lanțul, condiționează exporturile de acordul autorităților și reduce conținutul de biocarburant pentru a scădea prețurile.

Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

Motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei în trei săptămâni

Luni preţurile au ajuns la 9,99 lei/litru la motorina standard la Lukoil şi 9,97 la OMV, cea mai ieftină motorină standard fiind la Petrom - 9,83 lei/litru. Benzinăriile Mol vând motorina cu 9,92 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,93 lei/litru, acestea fiind cele mai mari prețuri înregistrate de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu.

În ce privește motorina premium, cele mai mici prețuri sunt la Petrom - 10,23 - 10,26 lei/litru, urmate de Lukoil - 10,34 lei/litru, Mol - 10,47 lei/litru, Rompetrol - 10,50 lei/litru și OMV - 10,52 - 10,53 lei/litru.

Nici prețurile benzinei standard nu au rămas pe loc, cea mai ieftină benzină fiind vândută de Petrom cu 9,13-9,15 lei/litru, urmată de Rompetrol cu 9,17 lei/litru, Lukoil cu 9,19 lei/litru, Mol cu 9,22 lei/litru și OMV cu 9,26 lei/litru.

În ce privește benzina premium, prețurile încep de la 9,74 lei/litru la Petrom, ajungând la 9,92- 9,95 lei/litru la Mol, 9,94 la Rompetrol și 9,97 lei/litru la OMV.

Astfel, preț mediu pentru motorina standard este de 9,95 lei/litru, iar pentru motorina premium 10,42 lei/litru, ceea ce înseamnă un preț mediu motorină de 10,19 lei/litru, față de 8,25 lei/litru pe 27 februarie, respectiv o scumpire cu 1,94 de lei oe fiecare litru de motorină.

Prețurile petrolului au crescut luni în tranzacțiile volatile, investitorii analizând posibilitatea unei noi escaladări a tensiunilor după ultimatumul președintelui Donald Trump, care cerea Teheranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau riscul de a se confrunta cu atacuri asupra infrastructurii sale energetice, scrie CNBC.

Iranul a ripostat, declarând că va considera centralele electrice și instalațiile de apă din regiune „ținte legitime” dacă rețeaua sa electrică ar fi afectată.

Contractele futures pe țițeiul Brent de referință internațional, cu livrare în mai, au crescut cu 0,9%, la 113,21 dolari pe baril, inversând pierderile inițiale, în timp ce contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA, cu livrare în mai, au avansat cu 0,6%, la 98,81 dolari pe baril.