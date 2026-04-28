Video Accident cu 13 victime în Maramureș: un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent la Baia Sprie

Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui accident produs marți dimineață, la ieșirea din Baia Sprie, unde un microbuz și un autoturism au intrat în coliziune. Planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism s-a produs marți dimineață la ieșirea din localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, soldat cu 13 persoane rănite.

„Accident rutier produs între un autoturism și un microbuz, pe DJ 184, la ieșirea din localitatea Baia Sprie”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș.

Toate cele 13 persoane implicate au fost evaluate medical la fața locului de echipajele specializate.

Zece dintre acestea, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, iar trei victime au refuzat transportul.

La locul accidentului au intervenit o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD. În sprijin au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat având în vedere numărul persoanelor implicat.

Ulterior, a fost dezactivat după finalizarea intervenției și preluarea victimelor de către echipajele medicale.