Centura Bacăului rămâne deschisă circulației. CNAIR: „Constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți, 14 iulie, că circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău nu va mai fi închisă, pentru moment, după ce inițial fuseseră anunțate restricții în contextul lucrărilor de conectare a șoselei cu noile tronsoane ale autostrăzii A7.

„Circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău nu se închide încă! Constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului. Ca atare, participanții la trafic pot tranzita fără restricții Varianta Ocolitoare Bacău.

În funcție de evoluția viitoare a lucrărilor se va stabili perioada de închidere a drumului, care va fi anunțată din timp participanților la trafic”, anunță CNAIR într-o postare pe Facebook.

Inițial, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis că circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7) se va închide temporar, începând de miercuri, 15 iulie.

„În vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă temporar circulației auto, începând cu data de 15 iulie 2026.

Așa cum am anunțat anterior, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, cu avizul CNAIR SA și IGPR. Avizul a fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că, în acest interval, traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor”, a anunțat instituția luni.

Centura Bacău are o lungime totală de 30,70 kilometri, dintre care 16,27 kilometri sunt construiți la profil de autostradă și se suprapun cu traseul autostrăzii A7, potrivit 130km.ro.

Tronsonul a fost deschis circulației în decembrie 2020. Contractul pentru realizarea întregii variante ocolitoare a fost semnat în august 2018 cu asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, valoarea lucrărilor fiind de 668,3 milioane de lei, fără TVA.