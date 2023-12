Campionul mondial care atinge apa cu 90 de kilometri la oră: „Muncesc zi de zi pentru a fi cea mai bună versiune a mea”

Constantin Popovici (35 de ani), campion mondial la sărituri de la 27 de metri (2023- Fukuoka) și campion european la aceeași competiție (2022, Roma) muncește pentru noi rezultate de excepție.

Sportivul a renunțat la vârsta de 23 de ani, timp de șapte ani, la sportul de performanță, preferând să facă spectacole de acrobații de pe vasele de croazieră. Tot aici a descoperit și pasiunea pentru săriturile de la mare înălțime, fapt care l-a făcut, în 2018, să revină în sportul de performanță high diving. În prezent, se antrenează intens, la Clubul Sportiv Municipal Bacău, cu Adrian Gavriliu, fost campion la sărituri și director al CSM Bacău.

Cum ai ajuns la Clubul Sportiv Municipal Bacău? Ce anume te-a atras, cum te simți în colectivul de la Bacău?

Am ajuns la clubul CSM Bacău prin intermediul antrenorului meu dar și directorului de club Adrian Gavriliu. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, de pe vremea când și el participa la concursuri. Eu am fost și în trecut legitimat la alt club băcăuan iar acum am simțit că trebuie să mă întorc aici pentru o mai bună pregătire în a-mi atinge mari obiective și pot spune ca am făcut cea mai bună alegere din viața mea, pentru că rezultatele au venit și mă simt foarte bine în această echipa.

Care este relația cu antrenorul Adrian Gavriliu, cum se implică în pregătirea ta?

Relația mea cu antrenorul Adrian Gavriliu este una foarte bună, profesionistă. Lucrăm amândoi pentru optimizarea potențialulul meu în ambele ramuri sportive pe care le practic, respectiv sărituri în apă, cele traditionale, de la 10 metri dar și sărituri de la mare înălțime, de la 27 de metri.

De la câți ani practici săriturile în apă? Câți ani ai întrerupt acest sport de performanță și ce ai făcut atunci?

Practic sărituri în apă din 1997, încă de la vârsta de 8 ani și jumătate dar în 2011 m-am retras din sportul de performanță, pentru a începe o nouă carieră, și anume, cea de artist. Am început să lucrez pe vase de croazieră unde făceam spectacole de acrobații. Am lucrat și în Las Vegas, la Cirque du Soleil dar și în spectacole mai mici din Europa, prin parcuri de distracție dar pot spune că aici am luat prima dată contact cu acest sport nou și anume săriturile de la mari înălțimi iar în 2018 m-am decis sa ma întorc în sportul de performanță, unde am avut o ascensiune extraordinară de atunci.

Cu ce viteză se intră în apă și care este impactul cu apa de la 27 de metri dar de la 10 metri?

Viteza cu care atingem suprafața apei atunci când sărim de la platforma de 27 de metri este de 90 km/h. Nu știu care este viteza atinsă când sărim de la platforma de 10 metri, dar cu siguranță este mult mai mică.

Care sunt riscurile ratării unei sărituri?

Riscuri sunt în orice sport, riscuri sunt și când mergi pe stradă. Este adevarat ca este un sport de impact mare și o mică ratare te poate costa mult. Nu pot spune exact care sunt riscurile pentru că diferă, de la om la om și de la fiecare situație în parte, pentru că nu sunt toate la fel având în vedere că sărim în toate locațiile din lume, unde apa poate fi mai rece sau mai caldă, mai pură sau cu impurități mai multe.

Ce calități trebuie să ai pentru a practica acest sport?

Cred că, calitățiile cele mai importante sunt dorința de muncă și seriozitatea. Daca le ai pe astea două, cred ca poți devansa talentul altora.

Sunt valori apropiate în rândul participanților la competiții sau exista lideri detașați?

Depinde de perioadă. Am avut perioade cand doar o persoană a dominat acest sport ani de zile și la masculin dar și la feminin, dar sunt perioade cand bătălia se dă între cei mai buni 5-6 săritori ai lumii.

Merită efortul și riscul la care te expui în raport cu câștigurile financiare din acest sport?

Merită dacă iubești cea ce faci. Dacă faci acest sport cu pasiune, se merita. Nu vă gândiți că mă voi retrage bogat din acest sport dar eu practic sportul de plăcere. Desigur, este și partea financiară care are rolul ei.

Este anul 2023 unul dintre cei mai prolifici ani ai tăi în high diving? Mai există campioni mondiali la sărituri care să fi câștigat acest titlu la 34 de ani?

Anul 2023 a fost un an extraordinar pentru mine, dar vreau mai mult în 2024, muncesc zi de zi pentru a fi cea mai bună versiune a mea și știu că potențialul este mult mai mare. Da, mai exista doi săritori care au reușit acesastă performanță.