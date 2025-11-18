Infrastructura IT din spatele campaniei lui Călin Georgescu, controlată de un grup slovac din domeniul tehnologiei. Operațiuni în România, Austria și Africa de Sud

Un grup din Bratislava, Slovacia, specializat în soluții blockchain, ar fi entitatea care ar fi construit infrastructura online de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Numele companiei -Core Group - a fost menționat inițial de consultantul financiar Francisc Dokonal, iar informația a fost confirmată pentru Digi24 de o sursă care a ales să rămână anonimă.

Core Group, cu sediul în Bratislava, se prezintă oficial drept o companie de software descentralizat, creatoare a unei rețele proprii – Core Blockchain – și dezvoltatoare a unor instrumente precum Core Token și Core Coin.

Potrivit descrierii disponibile pe site-ul propriu, grupul a construit aplicații destinate comunicării, gestionării datelor, identificării digitale, interacțiunilor sociale, tranzacțiilor și inteligenței artificiale.

Compania este controlată de Michael Loubser și de fiul acestuia, Ockert Loubser, ambii implicați în operațiuni internaționale, inclusiv în România, Austria, Slovacia și Africa de Sud. Michael Loubser figurează în acte ca asociat în firme din România, unele dintre ele având ca parteneri persoane cu cetățenie rusă care lucrează în structuri ale Core Group.

Indicii privind implicarea grupului în campania lui Georgescu apar într-o relatare mai amplă a lui Francisc Dokonal, care susține că, în 2022, a avut o întâlnire cu fostul candidat, facilitată de afaceristul Ionel Rusen. După discuție, Rusen i-ar fi prezentat mai mulți reprezentanți ai Core Group: investitorul american Douglas Anderson, afaceristul Gabriel Prodănescu și Alfred Latschenberger.

Potrivit publicației citate, în Core Group activează specialiști IT experimentați, care ar fi fost, de fapt, cei care au pus la punct infrastructura online folosită de Georgescu în 2024. Aceeași sursă precizează că scopul întâlnirii din 2022 ar fi fost atragerea de fonduri pentru proiectele Core Group, într-un moment în care compania căuta extindere.

În același timp, există conexiuni directe între Core Group și persoanele apropiate campaniei lui Georgescu. Douglas Anderson, investitorul american care l-a susținut public pe fostul candidat, a făcut parte în 2021 din consiliul de administrație al Core Group și a participat la interviuri alături de conducerea companiei. Un alt nume menționat, Gabriel Prodănescu, apare în descrierile Serviciului Român de Informații drept angajator al lui Bogdan Peșchir și ar fi participat la întâlnirile facilitate de Rusen.

