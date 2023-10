Campion mondial, umilit în orașul de provincie unde s-a antrenat: „Trebuie să-mi cer iertare pentru că am pus Bacăul pe harta lumii“

Bacău, orașul care a dat ultimul campion mondial în urmă cu două decenii, pe sportiva Mihaela Melinte, îi umilește pe sportivii de performanță.

Adrian Gavriliu, antrenorul campionului mondial, este deranjat de atitudinea autorităților, care au premiat un pugilist la Europenele de box la tineret, dar nu găsesc un leu pentru un campion mondial. El a dezvăluit faptul că la audit, i s-au cerut cheltuielile pentru sportivul Popovici, campion mondial.

Surse ProSport susțin că politicienii locali ar fi motivat că acesta nu e băcăuan, deși sportivul a făcut liceul și facultatea în Bacău. S-a format încă de la 8 ani la SCM Bacău, celălalt club al orașului, care ține de Ministerul Sportului.

„Simt, în fața politicienilor, care au intrat cu excavatorul să demoleze titlul mondial obținut, că trebuie să-mi cer iertare pentru că am pus Bacăul pe harta lumii a sportului de înaltă performanță. Doi consilieri locali cu interese în secțiile clubului pe care îl conduc fac presiuni să aloce mai mulți bani secțiilor unde au propriii copii sau unde sunt antrenorii și transferurile de jucători agreate de ei. Și, pentru că nu am putut să le dau ce au vrut și am ales să dau prioritate secțiilor cu rezultate sportive de excepție, m-am ales cu un audit care prima oară mi-a cerut cheltuielile pentru sportivul Popovici, campion mondial”, a spus Gavriliu.