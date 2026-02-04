Adolescent bătut, umilit și sechestrat de patron pentru că hainele lui nu corespundeau etichetei restaurantului unde lucra. „De ce daţi în mine?”

Un adolescent de 16 ani a trăit momente de groază la locul de muncă, fiind bătut, umilit și sechestrat de patronul restaurantului unde lucra. Imaginile cu agresiunea, înregistrate de victimă, au fost transmise poliției.

Un caz șocant a zguduit Slănic-Moldova, județul Bacău: un băiat de 16 ani a fost umilit, bătut și sechestrat de patronul restaurantului la care lucra, pe motiv că vestimentația sa nu corespundea „etichetei” localului.

Incidentul s-a petrecut pe 23 ianuarie, iar imaginile atacului, surprinse chiar de adolescent, au fost transmise autorităților.

„De ce daţi în mine? Vedeţi că sunt minor! Nu vă e ruşine? Lăsaţi-mă în pace să plec!”, a spus adolescentul, încercând să se apere de furia patronului. Bărbatul a reacționat, însă, violent: „Băi! Te uiţi la mesaj?” și l-a lovit cu pumnii și palmele. Băiatul nu a mai putut filma, însă a povestit că, în acel moment, alţi doi adulți au venit în ajutorul patronului şi împreună l-au închis pe minor într-o cameră anexă restaurantului, unde au continuat agresiunea.

„Toţi trei l-au închis pe minor într-o cameră, anexa restaurantului, unde au exercitat asupra acestuia violenţe fizice”, a declarat Elena Paşcu-Apăvăloaie, avocatul adolescentului, pentru Antena 3.

Mama băiatului a povestit cu groază ce i s-a întâmplat fiului săi.

„L-au pus în genunchi, l-au scuipat, i-au dat cu palma, cu pumnul”, a declarat mama adolescentului de 16 ani. „Avea ochiul stâng... era umflat un pic spre vânăt. Avea foarte multe dungi roşii de la urme, cred eu, de la urmele de la palme, pe faţă pe frunte, pe gât”, a continuat ea.

După agresiune, patronul ar fi încercat să influențeze ceilalți adolescenți martori la incident și să-i ofere băiatului bani pentru a-și retrage plângerea, profitând de faptul că acesta lucra pentru a-și ajuta mama și nu are tată.

Mama adolesecntului a povestit că acesta lucra în restaurant în weekend și vacanțe de la vârsta de 14 ani şi jumătate, la negru, şi că patronul este un om cunoscut şi influent în Slănic-Moldova.

„Şi pentru mine mi-e teamă, nu numai pentru el! (...) Dar mi-e teamă pentru că sunt oameni mari, au un nume în Slănicul ăsta şi-mi este teamă”, a mărturisit femeia.

Autorităţile au confirmat incidentul.

„La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii Stațiunii Slănic Moldova au fost sesizați de un tânăr de 16 ani cu privire la faptul că ar fi fost agresat de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 50 de ani. Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, iar în urma administrării probatoriului, față de doi dintre cei în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău”, a transmis, printr-un comunicat, IPJ Bacău.

De partea cealaltă, avocatul victimei, Elena Paşcu-Apăvăloaie, spune că doi dintre cei trei agresori ai băiatului au fost reținuți după ce dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Bacău, deoarece până pe 29 ianuarie Poliția Slănic-Moldova nu întreprinsese niciun act de urmărire penală.

În urma cercetărilor efectuate, pe data de 2 februarie 2026, a fost luată măsura reţinerii pentru doi dintre cei trei suspecţi”, a precizat avocatul victimei.