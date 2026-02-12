Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara, extrădat din Italia

Unul dintre autorii jafului de aproape 10 milioane de lei comis la sediul central al Poștei din Timișoara a fost extrădat din Italia și adus în România. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost prins în toamna anului trecut și urmează să fie judecat la Timișoara. Jaful a avut loc în noaptea de 30 mai 2025, când trei bărbați au pătruns în Oficiul Poștal Timișoara 1.

Suspectul a fost capturat în luna octombrie 2025, în urma unei colaborări între Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Serviciul de Investigații Criminale Timiș, cu sprijinul Serviciului Central Operativ al Poliției Italiene, Squadra Mobile Milano și Squadra Mobile Pavia.

În baza mandatului de arestare preventivă emis de autoritățile judiciare din România, bărbatul a fost adus joi, 12 februarie, la Timișoara, unde va fi judecat.

Jaful a avut loc în noaptea de 30 mai 2025. Atunci, trei bărbați au pătruns în sediul Oficiului Poștal Timișoara 1. Cei trei au fost trimiși în judecată încă din luna august 2025. Primul inculpat este acuzat de conducerea unui vehicul neînmatriculat, cu număr fals, și furt calificat cu consecințe deosebit de grave, iar ceilalți doi de furt calificat și complicitate.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, doi dintre inculpați au pătruns prin forțarea ușilor de acces în sediul Poștei, apoi în zona casieriei, de unde au furat suma de 9.470.000 de lei, bani destinați plății pensiilor, precum și DVR-ul sistemului de supraveghere video. Pentru a-și facilita accesul și fuga, aceștia au modificat orientarea camerelor de supraveghere și au bruiat sistemul de alarmă, folosind dispozitive puse la dispoziție de cel de-al treilea inculpat.

Acesta din urmă i-ar fi condus la locul faptei, ar fi supravegheat zona pe durata jafului și este încă dat în urmărire. Potrivit anchetatorilor, există indicii că acesta s-ar afla tot pe teritoriul Italiei.

„După săvârşirea faptei, primul inculpat a condus în jurul orei 03.00, autoutilitara marca Fiat Doblo, având montate plăcuţe cu nr. de înmatriculare ce aparţin altui autoturism, pe drumurile publice din municipiul Timişoara, respectiv de pe Bulevardul Mihai Eminescu, de la Oficiul Poştal nr. 1 Timişora, până pe str. Anton Seiller, unde a fost depistat de către organele de poliţie”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, după jaf.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Ancheta a scos la iveală o serie de nereguli majore în procedurile de securitate de la Poșta Română. Banii nu erau depozitați într-un seif, așa cum impune protocolul, ci într-o casierie. Hoții ar fi pătruns în încăpere după ce au spart ușa și au schimbat yala, pentru a întârzia descoperirea jafului. Deși senzorii de alarmă s-au declanșat, paznicul nu a observat nimic suspect în timpul intervenției.