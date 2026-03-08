Un microbuz a luat foc pe centura Aradului. Două persoane au suferit arsuri

Un microbuz a luat foc duminică seară pe șoseaua de centură a municipiului Arad, în zona pasajului CET, incidentul soldându-se cu rănirea a două persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, incendiul s‑a manifestat violent, iar la sosirea echipajelor autovehiculul ardea generalizat.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad au intervenit cu o autospecială de stingere, sprijiniți de echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, relatează Opinia Timișoarei.

Cele trei persoane aflate în microbuz au reușit să se autoevacueze înainte ca flăcările să blocheze ieșirile.

Două dintre ele au suferit arsuri.

„Echipajul medical a acordat îngrijiri medicale pentru două persoane aflate în microbuz. Este vorba despre o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de aproximativ 40 de ani, care au suferit arsuri. Aceștia au fost preluați conștienți și cooperanți de la locul evenimentului și transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale”, a transmis ISU Arad.

A treia persoană nu a necesitat îngrijiri medicale, potrivit autorităților.

Incendiul a fost stins, însă microbuzul a fost distrus în totalitate. Cauza izbucnirii focului nu a fost încă anunțată, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului.

Amintim că, în noembrie, un microbuz cu cinci pasageri a luat foc, în mers, în localitatea Ocnele Mari.

În iulie 2025, un microbuz a luat foc în timp ce se deplasa pe DN 29D, în județul Botoșani, la ieşirea din localitatea Truşeşti spre Ştefăneşti. Toți ocupanții autovehiculului s-au autoevacuat la timp.