Samuel Avila, mexicanul dintr-o familie de circari îndrăgostit de o româncă. A fost numit „primul prinț de clovni“ VIDEO

Un artist de circ mexican cunoscut în întrega lume a ales să locuiască în România, mai exact la Arad, unde a ajuns în urmă cu un an și câteva luni, pentru că s-a îndrăgostit.

De atunci, Samuel Avila încântă atât adulții, cât și pe cei mai mici locuitori ai zonei de vest și nu numai, cu spectacolele pe care le organizează.

Samuel Avila are peste 20 de ani de experiență artistică pe care i-a dedicat în mare parte formării scenice. El a fost numit în copilărie ca fiind „primul prinț de clovni“ din Mexic. Titlul l-a primit de la Asociația Națională a Actorilor (ANDA). Samuel Avila - sau „Clown Sam” cum îl cunoaște toată lumea - a câștigat multe festivaluri naționale de circ și clovni.

Aprope toată familia lui este formată din artiști de circ. Samuel este directorul „Avila's clown's” și membru al companiei ”Circo de Lie” în care este și tatăl lui (Carlos Avila) "Payaso Saijo" și alți membri ai familiei: Isaac Avila "Payaso Peluquin" (Arturo Avila) "Payaso Arturin Rin Rin" și (Emiliano Avila) "Payaso Covi".

De-a lungul carierei sale, Sam a făcut să râdă în hohote copiii și adulții din întreaga lume. A avut spectacole și contracte în Emiratele Arabe Unite, Iordania, Liban, Oman.

A ajuns în România pentru că, aflat cu un contract în Emiratele Arabe Unite, s-a îndrăgostit de o arădeancă, Cristina Coraș, care se afla acolo, deoarece făcea parte și ea din trupa de spectacol a României. S-au văzut în Emirate timp de doi ani pe perioada cât au avut contract (adică câteva luni pe an). În rest păstrau legătura prin rețelele de socializare. În anul 2021, Cristina a mers în Mexic pentru a se căsători cu Sam, iar apoi împreună au venit în România și s-au stabilit la Arad.

„Am cunoscut-o pe Cristina în Dubai și m-am îndrăgostit de ea. Așa am ajuns să comunicăm mai mult. Să ne susținem în spectacolele pe care le aveam și la care participau oameni veniți în concediu din întreaga lume. Apoi am invitat-o în Mexic unde a stat mai bine de două luni, am făcut și nunta după care am ales să ne stabilim la Arad. Deoarece eu, de mic sunt în lumea circului și a reflectoarelor, am vrut să fac același lucru și aici și am reușit. Mulțumesc pentru asta celor care m-au susținut, în special familiei soției mele care a crezut în mine”, povestește Samuel Avila.

S-a adaptat ușor

Mexicanul Samuel Avila a fost încântat de la început de țara noastră și a simțit că se va adapta. Mai greu i-a fost cu prima zăpadă serioasă, deoarece i se părea un pic frig, în rest s-a obișnuit cu toate. Cu greu s-a desprins de trupa de familie din care făcea parte, însă și-a luat cu el toate accesorile pentru a putea încânta și publicul din România cu acrobațiile sale.

A avut spectacole încă din primalele săptămâni, a participat la diferite evenimente, iar acum alături de magicianul Cătălin Pintea vor susține la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad un spectacol de iluzionism plin de momente uimitoare: apariţii spectaculoase, momente de comedie, muzică şi dansuri, cascadorii pe monociclu, evadare dintr-un acvariu imens şi multe altele. Spectacolul poartă denumirea „Experimenteză imposibilul” și va avea loc în data de 19 mai de la ora 18.00, iar biletele se mai pot cumpără accesând https://m.iabilet.ro/bilete-arad-spectacol-de-iluzionism.../.

Când nu este pe scenele din Arad sau din țară, mexicanul Sam se ocupă de afacerea pe care o are alături de soția sa și anume un hotel de 3 stele, Cris & Sam, la ieșirea din Arad (Calea Zimandului DN79).

În România, în momentul de față alături de Sam se află și mama și sora lui, care lucrează la fabrica germană Leoni din Arad, care produce fire, cabluri și cablaje.

„Am reușit să administrăm o afacere cu ajutorul socrilor Tina și Doru Pintea, care sunt în domeniul turismului de ani de zile și care au pensiunea Dortin din Grădiște. Așa ne-am extins, iar eu cu soția, Cristina, ne ocupăm de hotelul Cris & Sam”, mai declară mexicanul.

La rândul lor, și socrii lui Samuel au o poveste aparte. Tina, mama Cristinei, l-a cunoscut pe Doru printr-un site de matrimoniale și așa a început, la a doua tinerețe, o căsnicie fericită.