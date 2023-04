Povestea româncei care a cucerit Parisul cu broderiile ei FOTO

De şapte ani, boutique-ul de creatori români cât și internaționali, Shopping for Happiness, deținut de Ramona Pașca și colega ei, Léa, primește și bucură turiștii, publicul parizian cât și comunitatea, cu articole diferite, unice, lucrate manual și pline de iubire

Ramona Pașca, o tânără plecată în Franța în urmă cu mai mulți ani, a dat lovitura cu boutique-ul ei în Orașul Luminilor. După ce a ajuns în Franța prima dată cu o bursă Erasmus, românca s-a îndrăgostit iremediabil de Paris și a decis apoi că e cel mai potrivit loc în care să trăiască. S-a întors în Franța și și-a luat inițial un job de babysitter, iar ulterior s-a angajat la un magazin de haine.

A lucrat acolo timp de cinci ani, perioadă care a ajutat-o să se dezvolte: şi-a folosit cunoştinţele de management, şi-a îmbunătăţit comunicarea cu clienţii, iar în urmă cu șapte ani a reușit să își deschidă propria afacere. Inspirată, ea s-a orientat spre centrul orașului, pe Rue du Pont, în apropiere de Notre-Dame, unde a inaugurat un boutique cochet, cu obiecte lucrate manual din România. Afacerea ei a crescut încet, progresiv, iar pe parcurs Ramona a început colaborarea cu mai mulți artiști. Însă dincolo de afacere, tânăra vede totul ca pe o pasiune.

„Dragostea și pasiunea pentru ceea ce facem se simt atât de intens aici încât lumea se simte ca acasă. Majoritatea ne întorc această iubire și ne spun că locul acesta e preferatul lor din vacanța petrecută la Paris. Nu există o mai mare bucurie și validare pentru noi!“, spune Ramona pentru „Weekend Adevărul“.

Primul obstacol: pandemia

Pandemia a însemnat o nouă provocare pentru tânăra antreprenoare română. În Franța, la fel ca în toată lumea, pandemia a pus la pământ nenumărate businessuri. Ramona a trecut însă cu bine și peste acest test. Ea a găsit soluțiile să facă față pierderilor financiare, dar mai ales și-a pregătit cu atenție următorii pași pentru ca lucrurile să revină în făgașul lor, iar afacerea să prospere odată cu revenirea la normal.

„Sincer, toată pasiunea și energia pe care le depun în colecția mea «le coeur brode», cât și în boutique, nu m-au făcut să văd sau să simt neapărat această perioadă a pandemiei. Da, am stat acasă o perioadă, însă acest timp l-am folosit în a gândi noi strategii, a face producție și a gândi și lansa articole noi în colecția mea“, povestește tânăra.

Răbdarea și perseverența i-au fost depășite, iar odată cu reculul pandemiei a reușit să-și redreseze afacerea: „Spre surprinderea mea, începând cu luna martie a anului 2022, totul a revenit la normal, poate chiar mai bine. Parisul a fost pur și simplu invadat de turiști cu chef de cumpărături și cu o vreme bună, caldă, numai potrivită de plimbare și shopping“.

Noi colecții

În ultimele luni, Ramona Pașca a demarat o serie de proiecte noi. Iar unul dintre ele se bucură de un succes fulminant. „Un proiect nou și de al cărui succes sunt încântată este colaborarea mea cu ilustratorul Ildiko Szabo, artist ce îmi creează imaginile pentru colecția mea de plase. Un altul ar fi și faptul că aceste imagini le-am pus și pe cărți poștale, iar acum aș dori să le imprim și pe căni de cafea și agende. De asemenea, împreună cu Ildi facem și o colecție de jucării lucrate integral manual și unice. Împreună am colaborat cu un lanț de hoteluri pentru a le crea diferite imagini ce vor fi apoi imprimate pe colecția lor personală de perne și accesorii“, povestește Ramona.

Cât despre colecția sa de plase, Ramona spune că a descoperit un public fidel: „Ideea acestei colecții mi-a venit din dorința de a vedea pe stradă și altfel de plase. Nu doar cele clasice pline de reclame și banale. Voiam ceva vesel, amuzant, ce-ți poate schimba starea de spirit și chiar valoriza o ținută.

Colecția mea a început cu trei imagini: cea a unui cățel, a unei pisici și a unui iepuraș, iar acum am o colecție de peste douăzeci“, adaugă ea.

Alte produse care se bucură de un succes uriaș printre clienți, în special în rândul turiștilor americani și asiatici, sunt articolele brodate manual cu inimi. „Pe lângă articolele brodate manual cu inimi – tricouri, berete, pulovere și colecția de plase – am folosit imaginile pentru a fi imprimate și pe cărți poștale, iar acum vreau să extind gama cu agende, carnețele și articole din ceramică“, mărturisește antreprenoarea.

Toate categoriile sale de produse se dau ca pâinea caldă. Chiar dacă nu a transformat-o într-o milionară, afacerea îi oferă șansa unei vieți decente, lipsită de orice fel de griji. „Sunt fericită să spun că plasele funcționează la fel de bine ca și tricourile. La partea de tricouri am adus vara trecută două mesaje noi brodate, gândite pentru turiști, «Bonjour» și «Je t’aime», și au funcționat foarte bine“, spune Ramona.

Cu un ochi pe online

Dacă turiștii reprezintă cei mai mulți clienți, nici parizienii nu stau deoparte. Creațiile Ramonei sunt și pe placul francezilor, care nu rezistă să le cumpere. „Clienții mei cei mai buni sunt turiștii, pentru că strada noastră este și foarte ochioasă. Ne bucurăm însă și de clienții noștri parizieni fideli pentru care, la fel de bine, funcționează colecția de plase, tricourile, cât și bijuteriile“, subliniază românca.

Pentru că nu mai putea ține ritmul cu clienții care îi „invadează“ magazinul fizic, Ramona a trecut în plan secund vânzările online. Nu definitiv, spune ea, pentru că într-un viitor nu prea îndepărtat, intenționează să se concentreze și asupra lor. „Vânzările online le-am lăsat, momentan, deoparte. Boutique-ul este în continuare activ, vin comenzi și de acolo, însă îmi e greu să le pot duce singură pe toate. Aș vrea să-l dezvolt, însă înainte de a face asta, ar trebui să dezvolt producția, și aici mai e de lucrat. Două mâini doar care brodează nu mai e suficient“, admite ea.

Dacă propriul site a fost trecut în plan secund, românca vinde totuși și online, iar creațiile sale zboară în special peste Ocean. „Funcționează, însă, platforma internațională de creatori unde am expunere de câțiva ani, iar perioada de sărbători a fost plină. Articolele «le coeur brodé» zboară cel mai mult spre America și acum și spre Germania“, mai spune tânăra.

O continuă evoluție

Anul 2022 a fost unul de excepție pentru Ramona, iar două dintre proiectele ei încep să dea primele rezultate. „Mi-am dorit să testez produsele mele în diferite boutique-uri de creatori din Franța să văd primirea lor. Am testat și m-am oprit acum. Acest lucru necesită mult stoc și niciun oraș nu se poate compara cu Parisul. Al doilea proiect a fost să am expunere într-un centru comercial. Să cunosc publicul de acolo și să văd interacțiunea cu universul meu. Am avut această oportunitate de curând, marca mea a fost selectată alături de alți zece creatori. A fost interesant și mi s-au deschis noi oportunități: o colaborare cu un boutique online din Coreea de Sud și clienți noi“.

Ambițiile ei nu se opresc aici. Pentru acest an, ea vizează începutul expansiunii. „Îmi doresc să dezvolt colecția cu mesaje noi, să aduc în colecție produse noi, și mi s-a propus deja, chiar de mai multe ori, să deschid un boutique pe o platformă B2B unde boutique-uri din toată Europa să poată să aibă acces la creațiile mele“.

La final, tânăra a dat un sfat și pentru alți români care visează să facă pasul cel mare și să devină antreprenori. „Le-aș spune să creadă mereu în ei și în visul lor. Nu există eșec, ci doar multă muncă și lecții de învățat. E nevoie de multă răbdare. De asemenea, viitorii antreprenori ar fi bine să știe de la început că cel mai important lucru este ca clientul să fie satisfăcut. În ce mă privește, doar atunci mă simt cu adevărat împlinită. Dacă el pleacă de la mine cu zâmbetul pe buze, eu am dat totul“, încheie Ramona Pașca.